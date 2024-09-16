POCO X7 должен стать переименованной версией Redmi Note 14 Pro.

Redmi подтвердила, что ее предстоящая серия смартфонов Redmi Note 14 будет представлена в Китае в конце этого месяца. Ожидается, что она будет включать три модели: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+. После китайского дебюта ожидается расширение присутствия новинок на мировые рынки.

Недавно, предполагаемые Redmi Note 14 Pro и POCO X7 появились на сертификации BIS, что намекает на их скорый запуск. Говорят, что Redmi Note 14 Pro имеет номера моделей 24094RAD4I и 24090RA29I, в то время как его вариант от POCO получил номер 24095PCADI, вероятно, под ним подразумевается POCO X7.

Пока что сообщения указывают на то, что Redmi Note 14 Pro 5G станет первым смартфоном, работающим на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Этот процессор был выпущен совсем недавно, предлагая на 20% более высокую производительность ЦП и до 40% большую мощность графики по сравнению с его предшественником.

Устройство будет иметь AMOLED дисплей разрешением 1,5K. Также сообщается, что глобальная версия устройства будет поставляться с модулем из трёх камер, включающем телеобъектив.

Помимо модели Pro, ожидается, что обычный Redmi Note 14 5G будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 6100+, в то время как Note 14 Pro+ может иметь процессор MediaTek Dimensity 7350.

Наступившая осень сулит пользователям множество новинок от разных производителей. Например, Vivo собирается запустить серию X200 14 октября. В линейку войдут модели X200, X200+ и X200 Pro, все они оснащены чипсетом Dimensity 9400 от MediaTek. Vivo X200 будет оснащен 6,3-дюймовым плоским OLED LTPO-дисплеем, а модель Pro будет оснащена 6,7- или 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем. X200 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, а версия Pro сможет похвастаться 200-мегапиксельным перископическим объективом.