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Чипсет MediaTek Dimensity 9400 выходит 9 октября
Первыми смартфонами с новым флагманом Mediatek станут устройства серии Vivo X200.

 Предстоящая однокристальная система Dimensity 9400 от MediaTek должна прийти на смену Dimensity 9300 в качестве флагманской системы на кристалле для смартфонов и представляет собой серьезный вызов предстоящему чипсету Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который, как ожидается, сможет похвастаться колоссальным увеличением тактовой частоты.

 Недавние сообщения, включая утечку Geekbench, пролили свет на спецификации флагманской системы, которая может похвастаться 8-ядерной конфигурацией, включающей основное ядро с тактовой частотой 3,63 ГГц, три производительных ядра с частотой 2,80 ГГц и еще четыре производительных ядра, вероятно, Cortex-A725, с частотой 2,10 ГГц.

 Первоначальные сообщения указывали на октябрьский запуск Dimensity 9400, что было дополнительно подтверждено официальной датой запуска смартфона Vivo X200, назначенной на 14 октября. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что выход Dimensity 9400 состоится 9 октября, а через 5 дней после этого последует запуск Vivo X200. Однако он не поделился никакой дополнительной информацией о чипсете.

 Недавно в сеть попали результаты тестов Geekbench от Apple, в которых флагманские чипы A18 и A18 Pro продемонстрировали достойную похвалы производительность, приблизившись к настольному процессору M1. С появлением Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4, которые, вероятно, выйдут на рынок в следующем месяце, начинается настоящая борьба за лидерство во флагманском сегменте.

#mediatek #snapdragon 8 gen 4 #dimensity 9400 #dimensity 9300 #мобильные процессоры #vivo x200 #процессоры для смартфонов
Источник: notebookcheck.net
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MediaTek Dimensity 9400 ожидается 9 октября
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Утечка даты запуска MediaTek Dimensity 9400 указывает на 9 октября
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