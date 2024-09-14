Это второе, более мощное и функциональное устройство компании со складным дисплеем с флип корпусом

Набирающая популярность компания Tecno представила свой второй складной смартфон Phantom V Flip2, который призван составить достойную конкуренцию таким телефонам, как Motorola Razr 50, и предложить более доступную альтернативу премиальному Samsung Galaxy Z Flip 6. Новое устройство компании предлагает несколько улучшений по сравнению с предшественником, включая увеличенный дисплей, улучшенные камеры и более мощную батарею.

Phantom V Flip2 может похвастаться внешним 3,64-дюймовым экраном, который поддерживает более 2000 приложений, что позволяет быстро получать доступ к основным функциям без необходимости раскладывать телефон. Внутри находится 6,9-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц для комфорта глаз, обеспечивающий потрясающие визуальные эффекты.

Долговечность является ключевым фактором складных смартфонов. Шарнир из стали аэрокосмического класса смартфона гарантирует не менее 400 000 складываний. Шарнир V Flip2 также поддерживает углы складывания от 30 до 150 градусов, обеспечивая гибкость для различных сценариев использования.

Сердцем нового смартфона является однокристальная система MediaTek Dimensity 8020, работающая совместно с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Работает смартфон на собственной оболочке HiOS на базе ОС Android 14. Телефон поставляется с большой для подобного типа устройств батареей емкостью 4720 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт.

Что касается фотографических возможностей, то новый Tecno Phantom V Flip2 оснащен задним модулем с двумя камерами, включающим 50-мегапиксельный основный датчик и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 150 градусов, а в качестве селфи-камеры выступает 32-мегапиксельный датчик.





Phantom V Flip2 будет доступен с 23 сентября 2024 года в Африке, а затем появятся в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Его цена составляет 699 долларов США. Смартфон доступен в цветах Travertine Green и Moondust Grey.