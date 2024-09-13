Компания ASRock указывает поддержку памяти DDR5-9200 на плате Z890.

Предстоящие настольные процессоры Intel Core Ultra 200 линейки Arrow Lake-S станут предвестником новой волны оперативной памяти для разгона, поскольку ожидается, что их архитектура будет поддерживать еще более высокую скорость работы памяти, чем у нынешних чипов Core 14-го поколения. На странице продукта материнской платы ASRock Z890 указаны максимальные скорости работы памяти для различных конфигураций DIMM.

В самой лучшей для оверклокеров конфигурации с одним одноранговым модулем DIMM на канал компания ASRock упоминает поддержку скорости DDR5-9200+ (OC). Самыми быстродействующими комплектами оперативной памяти DDR5 на рынке являются модули DDR5-8600, и летом JEDEC объявила о стандартизации ещё более высокочастотных конфигураций DDR5, включая такие, как DDR5-8800. Такие высокие частоты требуют, чтобы модуль DIMM был оснащен специальным частотным драйвером.

У тех, кто ищет конфигурации с памятью большой емкости, есть веские причины для радости. На странице материнской платы указано, что скорость оперативной памяти составляет DDR5-6800+ для двух одноранговых модулей DIMM на канал или одного двухрангового модуля DIMM на канал. Это должно стать преимуществом для тех, кто хочет иметь большой объем памяти, например 96 ГБ или 128 ГБ, используя двухранговые модули DIMM на достаточно высоких скоростях.

Даже самая компактная конфигурация памяти с двумя двухранговыми модулями DIMM на канал обеспечивает максимальную скорость оперативной памяти DDR5-5800+. Это должно позволить пользователям приблизиться к максимальному объему памяти платформы, например, 256 ГБ при использовании четырех подобных модулей DIMM емкостью 64 ГБ или 192 ГБ при использовании четырех модулей DIMM емкостью 48 ГБ, но с гораздо более высокими скоростями, чем те, на которые способны современные платформы.