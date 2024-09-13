Новинка может похвастаться наличием встроенных динамиков, ЖК-дисплея и яркостью 260 люмен

Xiaomi выпустила свой новый проектор Redmi Projector 3 в Китае. Эта более дешевая модель с ЖК-дисплеем имеет собственное разрешение 1080p с контрастностью 1500:1. Пользователь может использовать проектор для проецирования изображений диагональю от 55 до 110 дюймов (около 140 и 280 см) с проекционным отношением 1,2:1.

Сообщается, что источник света Redmi Projector 3 обеспечивает яркость до 260 CVIA люмен, а герметичный оптический модуль, как ожидается, уменьшит снижение яркости и предотвратит техническое обслуживание за счет защиты от пыли. Проектор включает инструмент автоматической фокусировки, использующий технологию time-of-flight для быстрого улучшения качества изображения. Кроме того, благодаря двухдиапазонной системе беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth проектор может выступать в качестве беспроводного динамика и поддерживает голосовые команды. Вдобавок к этому, проектор совместим с HyperOS Connect, что означает возможность связи его с другими совместимыми продуктами для умного дома и управление им через приложение Xiaomi. Другие характеристики включают два встроенных динамика мощностью 5 Вт с цифровым усилителем, порты HDMI и USB 2.0, а также память в конфигурации 1,5+32 ГБ.

Xiaomi Redmi Projector 3 в настоящее время доступен для покупки в Китае по цене 999 юаней (около 140 долларов), но рекомендуемая розничная цена модели составляет 1299 юаней (около 182 долларов). На данный момент нет информации, появится ли устройство на других рынках, например в Европе, где компания уже продает Mi Smart Projector 2.