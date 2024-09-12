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Раскрыта конфигурация ядер процессора Dimensity 9400
Грядущий чипсет MediaTek Dimensity 9400 работает на более низкой частоте, чем Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A18

 Многочисленные слухи о грядущих флагманских процессорах продолжают появляться в сети с завидной частотой. Сразу после публикации результатов тестирования чипсета Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm в базе данных Geekbench появился конкурирующий продукт от MediaTek - чипсет Dimensity 9400. 

 Однако на этот раз представлен результат не традиционного теста процессора, а тест производительности искусственного интеллекта, который появился на платформе бенчмаркинга. 

 Результаты показывают, что грядущий флагманский чипсет Dimensity 9400 набрал 1501 балл в тесте с одинарной точностью, 1906 баллов с половинной точностью и 1793 балла в квантованных задачах. Поскольку тест искусственного интеллекта Geekbench - это новый инструмент, то пока недостаточно данных, чтобы сравнить эти результаты с результатами конкурентов, таких как Snapdragon 8 Gen 4.

 Что примечательно, так это то, что тест подтвердил конфигурацию восьмиядерного процессора Dimensity 9400. Новая однокристальная система состоит из трех кластеров, включающих одно высокопроизводительное ядро Cortex-X5, работающее на частоте 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X4, работающих на частоте 2,8 ГГц и четыре ядра Cortex-A725, работающих на частоте 2,1 ГГц для решения повседневных и не требующих высокой производительности задач.

 На первый взгляд, максимальная частота процессора Dimensity 9400 является довольно высокой и составляет 3,63 ГГц, однако, по слухам, максимальная частота процессора Snapdragon 8 Gen 4 составляет 4,32 ГГц, а чипа Apple A18, предположительно, достигает 4,04 ГГц. 

 Если посмотреть на предыдущие утечки, то по-прежнему утверждается, что чипсет обеспечивает повышение производительности на 30%, энергоэффективности на 35% и повышение производительности искусственного интеллекта на целых 40%. Достаточно ли этого улучшения, чтобы превзойти конкурентов Qualcomm и Apple или сравнять их с ними, покажут реальные тесты после выхода первых смартфонов на его основе.  

 Ждать осталось недолго, так как ожидается, что первый телефон с Dimensity 9400 будет выпущен в начале октября. По слухам, первой моделью станет смартфон серии Vivo X200. Затем, вероятно, последует линейка Oppo Find X8, в которой также используется тот же чип.

#процессоры #mediatek #snapdragon 8 gen 4 #dimensity 9400 #мобильные процессоры #процессоры arm #apple a18
Источник: gizmochina.com
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