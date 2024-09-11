Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Huawei представила первый в мире смартфон с тройным складыванием Mate XT Ultimate Design
Huawei Mate XT Ultimate Design трансформируется в 10,2-дюймовый планшет и имеет относительно приемлемую цену для первого устройства такого типа

 После появления в сети многочисленных тизеров Huawei официально выпустила Mate XT Ultimate Design, первый в мире коммерчески доступный телефон с тройным складным дисплеем.

 Mate XT оснащен экраном, который трансформируется в зависимости от потребностей пользователя. В закрытом состоянии это довольно стандартный телефон с 6,4-дюймовым FullHD+ дисплеем. Разложив его наполовину, можно получить более крупный 7,9-дюймовый экран разрешением 2K, идеально подходящим для просмотра видео или проверки электронной почты. Но настоящая магия происходит, когда пользователь полностью разворачивает смартфон. В этом положении становится доступным 10,2-дюймовый дисплей разрешением 3K размером с полноценный планшет, позволяя работать, как с настольным компьютером.

 Толщина телефона в полностью открытом состоянии составляет всего 3,6 мм, а в сложенном — 12,8 мм. Это лишь немного толще, чем 12,1-миллиметровый корпус Samsung Z Fold 6.

 Кроме того, Huawei заявляет о 25%-ном повышении сопротивления изгибу по сравнению с другими складными устройствами, но реальные испытания будут иметь решающее значение, чтобы увидеть, выдержит ли конструкция с тройным сгибом ежедневную эксплуатацию.

 Huawei пока не раскрыла установленный в устройстве процессор, но, по слухам, это может быть чип Kirin 9000, который является основой Pura 70.

 Система камер включает 50-мегапиксельный основной датчик с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 12-мегапиксельный перископический телеобъектив. В качестве селфи-камеры смартфон получил 8-мегапиксельный датчик.

 Несмотря на сложную конструкцию шарнира с тройным сгибом, Huawei удалось втиснуть довольно большой аккумулятор в Mate XT. Это кремниевый углеродный аккумулятор емкостью 5600 мАч, который, как утверждается, является самым тонким в мире и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

 Huawei Mate XT Ultimate Design доступен в черном и красном цветах. Модель в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на  256 ГБ стоит 19 999 юаней (примерно 2808 долларов США). Более дорогая версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ стоит 21 999 юаней (примерно 3089 долларов США), а топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ стоит 23 999 юаней (примерно 3370 долларов США). Смартфон уже доступен для предварительного заказа, а продажи в Китае начнутся 20 сентября.

#смартфоны #huawei #складные смартфоны #смартфоны huawei #huawei mate xt #huawei mate xt ultimate design
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Motorola представила первый смартфон с пятью годами обновлений
Huawei представила складной смартфон с тремя дисплеями за 3 300 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
5
Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
+
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
3
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
1
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
2
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
21
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
«Лаборатория Касперского»: новое вредоносное для Android похищает ключи от криптокошельков с помощью распознавания текста
1
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
2
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
Произошла утечка информации о версии 1.2 Nicole Rerun в Zenless Zone Zero
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 протестировали на 43 актуальных видеокартах
1
Нацбанк Украины меняет копейку на новую монету с польским уклоном
2
Tecno раскрыла больше информации о своём роботе Dynamic 1 на IFA 2024
+
AMD выпустит четыре видеокарты в линейке Radeon RX 8000
+
Швеция так и не собирается передавать Украине истребители JAS Gripen
+
В России запустили горно-обогатительный комбинат, который войдет в пятерку ведущих комбинатов мира
+
Экс-замгоссекретаря США Нуланд: Украина отказалась от Стамбульских мирных соглашений после «консультаций» с Вашингтоном
4
Xiaomi: Snapdragon 8 Gen 4 предложит уровень производительности, недостижимый для конкурентов
2
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
+

Популярные статьи

Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
+
Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
5
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
86
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
10
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
19
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
9
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
14
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
17

Сейчас обсуждают

Константин Арзамасов
04:05
Это эстонский геймер, до него только год назад игра дошла, пол года назад он играть сел, а 3 месяца назад способность нашел.
В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пояивлась новая способность "Fuse"
Asker 013
03:46
крипту зарегулировали в доску
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
Game tester
03:23
На счёт трудолюбия это пздеж
Китайская видеокарта Loongson 9A2000 поравняется с GeForce RTX 2080 по уровню быстродействия в играх
Gamandril
03:17
Ах страны. Ну конечно, государство вломило в семейные кланы деньги, Самсон (да гнусмас это Самсон) скупил или разорил конкурентов заняв по сути монопольную позиции во многих сферах. Так что это карма ...
Samsung обвинил бывших топ-менеджеров в краже технологий на сумму $3,2 млрд
Данил Летний
02:59
здравствуйте, можете поподробнее объяснить то, что вы написали? Вроде выглядит, как самый обычный способ покупки, но что-то не пойму
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
DIP48
02:55
США просто просрали все свои полимеры. Все те, кто проектировал удачные самолеты, давно на пенсиях. Остались лишь эффективные менеджеры и всякие активисты BLM и LGBT+))). По тому же Боингу это хорошо...
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
DIP48
02:53
Вялый гегемон решил для полного счастья еще с Китаем повоевать ?))) Ну, флаг им в руки и барабан на шею.
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
Слав Webster
02:44
Любой укр может пораскинуть мозгами как действует эта бомба.
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
Серж Диезз
02:36
Цена не соответсвует приросту
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
VRoman
02:19
Какого разгона? Частоты те же что были в прошлом поколении
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем