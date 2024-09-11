Huawei Mate XT Ultimate Design трансформируется в 10,2-дюймовый планшет и имеет относительно приемлемую цену для первого устройства такого типа

После появления в сети многочисленных тизеров Huawei официально выпустила Mate XT Ultimate Design, первый в мире коммерчески доступный телефон с тройным складным дисплеем.

Mate XT оснащен экраном, который трансформируется в зависимости от потребностей пользователя. В закрытом состоянии это довольно стандартный телефон с 6,4-дюймовым FullHD+ дисплеем. Разложив его наполовину, можно получить более крупный 7,9-дюймовый экран разрешением 2K, идеально подходящим для просмотра видео или проверки электронной почты. Но настоящая магия происходит, когда пользователь полностью разворачивает смартфон. В этом положении становится доступным 10,2-дюймовый дисплей разрешением 3K размером с полноценный планшет, позволяя работать, как с настольным компьютером.

Толщина телефона в полностью открытом состоянии составляет всего 3,6 мм, а в сложенном — 12,8 мм. Это лишь немного толще, чем 12,1-миллиметровый корпус Samsung Z Fold 6.

Кроме того, Huawei заявляет о 25%-ном повышении сопротивления изгибу по сравнению с другими складными устройствами, но реальные испытания будут иметь решающее значение, чтобы увидеть, выдержит ли конструкция с тройным сгибом ежедневную эксплуатацию.

Huawei пока не раскрыла установленный в устройстве процессор, но, по слухам, это может быть чип Kirin 9000, который является основой Pura 70.

Система камер включает 50-мегапиксельный основной датчик с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 12-мегапиксельный перископический телеобъектив. В качестве селфи-камеры смартфон получил 8-мегапиксельный датчик.

Несмотря на сложную конструкцию шарнира с тройным сгибом, Huawei удалось втиснуть довольно большой аккумулятор в Mate XT. Это кремниевый углеродный аккумулятор емкостью 5600 мАч, который, как утверждается, является самым тонким в мире и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Huawei Mate XT Ultimate Design доступен в черном и красном цветах. Модель в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит 19 999 юаней (примерно 2808 долларов США). Более дорогая версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ стоит 21 999 юаней (примерно 3089 долларов США), а топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ стоит 23 999 юаней (примерно 3370 долларов США). Смартфон уже доступен для предварительного заказа, а продажи в Китае начнутся 20 сентября.