Realme Narzo 70 Turbo поступит в продажу в Индии 16 сентября по цене от 16999 рупий

Как и ожидалось, Realme сегодня расширила свою линейку Narzo 70, выпустив модель Narzo 70 Turbo. Новый телефон находится в среднем ценовом диапазоне начального уровня с упором на производительность и игры.

Сердцем нового Narzo 70 Turbo является однокристальная система Dimensity 7300 от MediaTek, работающая с максимальной тактовой частотой 2,5 ГГц для основного ядра Cortex-A78 и графическим процессором Mali G615 в качестве графического ускорителя.

Смартфон также может похвастаться до 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ. Realme также добавляет дополнительные 2 ГБ динамической оперативной памяти, что в общей сложности составляет 14 ГБ, хотя нет уверенности, что это может быть хоть как-то полезно пользователям.

Самым большим преимуществом телефона для геймеров может стать его новый режим GT. Он включает в себя оптимизацию производительности, более быстрое время запуска игр, визуальные фильтры для улучшения видимости в игре и даже функцию смены голоса. Частота обновления дисплея 120 Гц с частотой дискретизации касания 180 Гц еще больше улучшает игровой опыт.

Новый Narzo 70 Turbo получил 6,67-дюймовый дисплей Samsung E4 OLED, предлагающий яркие цвета и четкое изображение для повседневного использования, который защищен стеклом AG DT Star 2 для дополнительной устойчивости к царапинам. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Система камер выглядит немного скромнее по сравнению с остальными характеристиками. Задний модуль камер включает основной датчик разрешением 50 МП и дополнительный датчик на 2 МП. Хотя смартфон не составит конкуренцию флагманам высокого класса, его должно быть достаточно для съемки достойных повседневных фотографий. Что касается фронтальной камеры, то она будет представлена 16-мегапиксельным объективом.

Телефон может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP65, а система охлаждения VC из нержавеющей стали площадью 6050 мм2 обещает не допустить перегрева во время интенсивных игровых сессий. Также в смартфоне есть режим обнаружения дождя, который регулирует чувствительность сенсора для влажных условий работы, два стереодинамика и сертификация TUV SUD, которая будет полезна любителям игр.

Стоимость Narzo 70 Turbo начинается с 16 999 рупий за базовый вариант с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Более дорогие модели в конфигурациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ имеют розничные цены 17 999 и 20 999 рупий соответственно.

Realme также предлагает купон на скидку 2000 рупий, что снижает стартовую цену до 14 999 рупий. Телефон поступит в продажу 16 сентября на Amazon и официальном сайте Realme в трех цветовых вариантах: Turbo Yellow, Turbo Purple и Turbo Green.