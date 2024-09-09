Новый Tecno Pova 6 Neo 5G получит несколько функций искусственного интеллекта

Tecno недавно выпустила Tecno Spark Go 1 в Индии по привлекательной цене 7299 рупий. Сейчас бренд готовится к запуску Pova 6 Neo 5G. На странице, которая сейчас доступна на Amazon, подтверждается, что следующий телефон под брендом Pova будет представлен 11 сентября. Микросайт также сообщает, что устройство будет иметь множество функций искусственного интеллекта.

По словам Tecno, Pova 6 Neo — это устройство на базе ИИ, разработанное для того, чтобы вывести на новый уровень все аспекты цифровой жизни. Его усовершенствованный набор Ai Tecno предлагает ряд функций, которые упрощают задачи, стимулируют творчество и добавляют веселья в использование смартфона.

Портретная функция AIGC превращает обычные фотографии в отличные аватарки, а волшебный ИИ ластик легко удаляет любые нежелательные элементы с фотографий. С помощью инструмента AI Cut Out пользователи могут быстро создавать вырезки, что делает его идеальным для создания забавных стикеров. AI Wallpaper 2.0 упрощает процесс поиска идеальных обоев, генерируя варианты на основе предпочтений пользователя, а AI Artboard позволяет пользователям превращать простые рисунки во впечатляющие обои и художественные произведения. Для задач, связанных с текстом, пользователям будет полезна функция Ask AI, выступающая в качестве универсального инструмента, функционируя как генератор текста, оптимизатор и проверяющий грамматику, чтобы гарантировать, что ваш текст всегда будет безукоризненным и точным.

Компания также подтвердила, что Pova 6 Neo 5G станет первым телефоном в своем ценовом сегменте, оснащенным 108-мегапиксельной камерой. Он будет поддерживать 3-кратное увеличение без потери качества. К сожалению, другие характеристики Pova 6 Neo пока не раскрываются.