В серию могут войти четыре модели, включая флагманскую с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и OLED дисплеем.

Компания Xiaomi пока не начала публично рекламировать выпуск новых флагманских планшетов. В настоящее время модель Pad 6S Pro 12.4 остается последним высококлассным планшетом, выпущенным компанией. Тем не менее появились признаки того, что серия Pad 7 уже находится на пути к релизу, по крайней мере это относится к Китаю.

Например, два планшета с номерами моделей «24091RPADC» и «2410CRP4CC» были недавно замечены в китайском сертификационном органе. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station высказал ожидания относительно следующих флагманских планшетов Xiaomi. Насколько известно, Xiaomi планирует предложить четыре планшета в серии Pad 7, хотя один из них может появиться немного позже остальных вариантов.

Pad 6S Pro 12.4

Можно сказать, что устройство начального уровня Xiaomi Pad 7 будет сочетать 11-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 144 Гц и чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 или Snapdragon 8s Gen 3. Кроме того, ожидается, что Xiaomi выпустит пару вариантов на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, оснащенных 11-дюймовым и 12-дюймовым дисплеями. Более того, говорят, что они будут включать в себя другое более мощное оборудование, такое как проводная зарядка мощностью 120 Вт и 24 ГБ оперативной памяти. Стоит отметить, что может быть даже вариант с OLED панелью.