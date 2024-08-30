Несмотря на закрытие, его нынешний владелец обещает поддерживать сайт в рабочем состоянии

Техническое издание AnandTech, о котором знают практически так или иначе связанные с компьютерной индустрией, объявило о своем закрытии. Названное в честь своего основателя Ананда Лала Шимпи, AnandTech было основано в 1997 году молодым 15-летним Анандом и стало одним из главных источников новостей и обзоров компьютерного оборудования и игр, особенно в золотой век ПК, приходящийся на 1990-е и 2000-е годы. Это один из ключевых сайтов, вдохновивших на создание многих подобных ресурсов, например, не менее известного TechPowerUp.

Некоторые из самых крупных и исторических событий в мире технологий были проанализированы с помощью данного портала. В возрасте 32 лет Ананд покинул основанное им издание, чтобы продолжить работу в корпорации Apple, передав бразды правления своему другу и редактору Райану Смиту и издательству Purch, которое позже было приобретено Future PLC. Сайт продолжал поддерживать высочайшие стандарты качества информации и анализа рынка высоких технологий в течение следующего десятилетия. AnandTech сообщает, что Future PLC будет поддерживать сайт в рабочем состоянии, так что весь его бесценный контент останется доступным пользователям.