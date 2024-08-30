Xiaomi MIX Flip 2 появился в базе данных IMEI, но выйдет в 2025 году

Xiaomi сделала шаг, который удивил многих. Хотя смартфон MIX Flip был представлен совсем недавно, бренд начал разработку следующего складного смартфона Xiaomi MIX Flip 2. Эта информация стала известна благодаря базе данных GSMA IMEI. Команда XiaomiTime обнаружила 2 разных номера модели, которые, как ожидается, принадлежат MIX Flip 2. Пока еще рано говорить о возможных характеристиках устройства, но можно сказать точно, что MIX Flip 2 выйдет на мировой рынок.

Компания Xiaomi уже работает над серией Xiaomi 15, которая будет состоять из 4 разных моделей: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15S Pro и Xiaomi 15 Ultra. Кроме них китайский гигант готовится выпустить много новых смартфонов, например, «zhuque», который, как ожидается, будет полностью без кнопок и также находится на стадии тестирования. Ранее уже публиковалась первая информация о подготовке данного устройства к выпуску. Теперь появились первые подробности о новом Xiaomi MIX Flip 2. Складное устройство было замечено в базе данных IMEI.

Xiaomi MIX Flip 2 был замечен в базе данных IMEI под двумя разными номерами моделей, которые показаны на изображениях выше. Номер модели начинается с «2505». Это означает май 2025 года, но у MIX Flip был номер модели, начинающийся с 2405, однако, он был выпущен в июле 2024 года. Таким образом, ожидается, что новые складные устройства будут представлены в июле 2025 года.

Первый номер модели «2505APX7BC» включает букву C в конце, что означает китайскую версию устройства. Второй номер модели имеет вид «2505APX7BG». Этот номер модели имеет букву G в конце и относится к глобальной версии устройства. Помимо этого, о MIX Flip 2 мало что известно. Однако тот факт, что складной смартфон уже был добавлен в базу данных IMEI, официально подтверждает его существование и будущее появление на полках магазинов.