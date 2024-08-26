Выход смартфона должен состояться уже в следующем году

Полностью бескнопочные телефоны не являются чем-то новым, но моделей потребительского уровня пока не так много. После того как HTC выпустила смартфон U12+ без физических кнопок, Vivo в 2019 году продемонстрировала прототип под названием Apex, в котором вместо настоящих кнопок были датчики, чувствительные к давлению. Эти емкостные кнопки уже присутствуют в некоторых последних смартфонах, таких как Asus ROG Phone 8 и RedMagic 9S Pro.

В этих телефонах в качестве триггеров используются датчики, чувствительные к давлению, и они не заменяют физические кнопки регулировки громкости и питания. Но вскоре рынок может увидеть новый физически полностью бескнопочный телефон. По словам известного инсайдера chunvn8888, Xiaomi работает над флагманским смартфоном под кодовым названием Zhuque.

Сообщается, что этот смартфон Xiaomi не будет иметь физических кнопок питания и громкости. Инсайдер не поделился никакой информацией о том, какую технологию компания будет использовать для своего бескнопочного телефона, но она может быть похожа на ту, что присутствует в игровых смартфонах, таких как ROG Phone 8 Pro.

То есть Xiaomi могла бы использовать чувствительные к давлению датчики в сочетании с линейными двигателями для эмуляции физических кнопок. Вибрационные двигатели будут обеспечивать тактильную обратную связь при регистрации входных данных.

Что касается других аспектов бескнопочного телефона Xiaomi, то он считается настоящим флагманом и, как ожидается, будет оснащен будущим процессором Snapdragon 8+ Gen 4. Стоит отметить, что Qualcomm не выпускала моделей «Plus» своих флагманских чипов со времен модели Snapdragon 8+ Gen 1. Вместо этого существовали разогнанные варианты, которые в конечном итоге появились на смартфонах под названием «Leading Version».

Смартфон Xiaomi без кнопок также будет оснащен встроенной в дисплей селфи-камерой, аналогичной той, что есть в RedMagic 9S Pro и Samsung Galaxy Z Fold 5. Но, опять же, это очень ранняя информация о телефоне, и если смартфон действительно находится в стадии разработки, то различные его характеристики вполне могут быть изменены на более поздних стадиях разработки.