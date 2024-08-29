Серия Google Pixel 9 поддерживает альтернативный режим DisplayPort, который позволяет обеспечивать вывод видео на большой экран.

Google представила альтернативный режим DisplayPort в смартфонах серии Pixel 8, и он присутствует в недавно выпущенной линейке Pixel 9. Хотя в основном он предназначен для зеркального отображения дисплея смартфона на подключенном экране, также его можно использовать в режиме рабочего стола, аналогично Samsung DeX и Motorola Ready For.

Однако режим рабочего стола в настоящее время доступен только в том случае, если пользователь изменит некоторые параметры в настройках разработчика телефона. Google даже не говорила об этом во время запуска серии Pixel 9, главным образом потому, что функция не так совершенна, как то, что предлагают Motorola и Samsung.

На канале ETA Prime был протестирован режим рабочего стола на Google Pixel 9 Pro. Хотя в настоящее время функция не является достойным конкурентом Samsung DeX, она достаточно прилична, чтобы выполнять задачи на большом экране. Как отмечает ютубер, если не включить её в настройках разработчика, телефон будет отображать дисплей только при подключении к монитору. Но после включения функция зеркального отображения экрана открывает режим рабочего стола на большом подключенном дисплее.

Одним из хороших аспектов режима рабочего стола Google Pixel является то, что он имеет окна произвольной формы и предлагает возможность изменять размер приложений на большом экране, позволяя получить правильное ощущение рабочего стола при подключении телефона к внешнему дисплею. На данный момент панель задач недоступна, поэтому ETA Prime рекомендует установить стороннее приложение.

В целом, работа над режимом рабочего стола в Google Pixel 9 Pro XL, похоже, находится в стадии разработки. Но он всё-таки работоспособен, и пользователи могут играть и продуктивно работать на большом экране. Увидеть режим в действии можно на видео, прикрепленном ниже.



