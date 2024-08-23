Модель имеет даже люки для посадки и использует бутылки с газировкой в качестве снарядов

Группа энтузиастов танковой игры World of Tanks (Мир танков) вывела погружение в игровой процесс на совершенно новый уровень, построив закрытую установку, воспроизводящую интерьер настоящего танка. Есть люки, места для экипажа и даже орудие, в которое наводчик подает бутылки с газировкой в качестве снарядов стрельбы.

Интерьер ощущается как настоящий. Он имеет стесненное пространство настоящего боевого танка. Там относительно темно, некоторые области освещаются светодиодами. Создатели шедевра расположили места экипажа точно так, как и в реальности, с водителем, заряжающим и наводчиком, имеющими отдельные входные люки, через которые можно вылазить из танка и залазить в него.

На месте водителя есть рычаги, которые, предположительно, управляют гусеницами танка. У наводчика есть гарнитура виртуальной реальности, помогающая прицеливаться. Команда также построила полноценную стойку с раздвижной дверью, которая открывается нажатием кнопки, чтобы удерживать боеприпасы.

Установка имеет сложную систему стрельбы, которая выстреливает «снарядами» из бутылок с газировкой из основного орудия. На самом деле она не стреляет этими бутылками, но имитирует отдачу и выбрасывает как бы пустую гильзу, которая является той же бутылкой. Отдача выглядит невероятно реалистично, сотрясая всю установку и осыпая пылью крышу. Вызвано ли это движением ствола, созданным каким-то дополнительным оборудованием, или просто эффектами, вмонтированными в видео, или, возможно, комбинацией этих трех, остается неясным.

Один из пользователей Reddit указал, что сам игровой процесс не поддерживает уровень координации экипажа, представленный здесь. Реалистично выглядеть будет только перспектива для одного игрока. Однако, как демонстрация концепции, это выглядит довольно круто. Посмотреть видео можно по данной ссылке.