Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Фанаты World of Tanks построили симулятор для реалистичной игры со стрельбой из пушки
Модель имеет даже люки для посадки и использует бутылки с газировкой в качестве снарядов

Группа энтузиастов танковой игры World of Tanks (Мир танков) вывела погружение в игровой процесс на совершенно новый уровень, построив закрытую установку, воспроизводящую интерьер настоящего танка. Есть люки, места для экипажа и даже орудие, в которое наводчик подает бутылки с газировкой в качестве снарядов стрельбы. 

 Интерьер ощущается как настоящий. Он имеет стесненное пространство настоящего боевого танка. Там относительно темно, некоторые области освещаются светодиодами. Создатели шедевра расположили места экипажа точно так, как и в реальности, с водителем, заряжающим и наводчиком, имеющими отдельные входные люки, через которые можно вылазить из танка и залазить в него.

 На месте водителя есть рычаги, которые, предположительно, управляют гусеницами танка. У наводчика есть гарнитура виртуальной реальности, помогающая прицеливаться. Команда также построила полноценную стойку с раздвижной дверью, которая открывается нажатием кнопки, чтобы удерживать боеприпасы.

 Установка имеет сложную систему стрельбы, которая выстреливает «снарядами» из бутылок с газировкой из основного орудия. На самом деле она не стреляет этими бутылками, но имитирует отдачу и выбрасывает как бы пустую гильзу, которая является той же бутылкой. Отдача выглядит невероятно реалистично, сотрясая всю установку и осыпая пылью крышу. Вызвано ли это движением ствола, созданным каким-то дополнительным оборудованием, или просто эффектами, вмонтированными в видео, или, возможно, комбинацией этих трех, остается неясным.

 Один из пользователей Reddit указал, что сам игровой процесс не поддерживает уровень координации экипажа, представленный здесь. Реалистично выглядеть будет только перспектива для одного игрока. Однако, как демонстрация концепции, это выглядит довольно круто. Посмотреть видео можно по данной ссылке.

#игры #world of tanks #мир танков #симуляторы
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Появились новые подробности о готовящемся ремейке первой Gothic
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
1
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
7
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
2
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
5
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
1
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
Крупные московские дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno
+
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
4
Раскрыта скорость работы GPU в чипсете Snapdragon 8 Gen 4
+
На фоне выхода нового смартфона Apple, iPhone 15 Pro Max в России подешевел на 75 000 рублей
+
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
2
АвтоВАЗ опубликовал официальные фото «полнофункциональной» Lada Vesta
1
VK на фоне роста популярности своего видеохостинга в 1,5 раза расширила CDN-сеть
2
Black Myth: Wukong протестировали с 10 популярными процессорами и видеокартой GeForce RTX 4090
2
Ученые из MIT разработали металл для защиты термоядерных реакторов от сильного нагрева
+

Популярные статьи

Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
18
Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
3
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
29
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
7
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
24
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
11
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
70

Сейчас обсуждают

Genry
00:30
"почему 15% разница почти незаметна в обычных играх " - да потому, что психофизически для человека это очень небольшая разница. Например, можно спокойно смотреть фильмы на скорости 125% и слушать ауд...
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
nonses84
00:29
Надо больше слежки, что вы там делаете на ПК! Как скриншот может помочь с поиском файлов? Не уж то люди настолько деградировали , что не понимают всего происходящего. Когда там линуху сделают для любы...
Microsoft вернет функцию Recall в Windows в октябре
nonses84
00:25
Я не понимаю зачем самсунгу производительный камень? Камеры у них так себе, производительность в бенчах тоже на последних местах и постоянно у них камни разогнанные... Зачем? Может лучше обратить вним...
Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь два производительных ядра с частотой 4,0 ГГц и графику Adreno 830
VRoman
00:24
Да, замена HDD на SSD это лучший апгрейд для любой офисной машинки
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
nonses84
00:21
Рецепт - хороший камень с графикой и нормальные дрова.
Неизвестный мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI HX 370 протестирован в играх
Aleks Write
00:13
Ты клон данте1980?
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
Alxndr
00:10
Год назад уже была эта писанина, про другую раздачу, но не суть. Тот же лажа- неработающий совет о смене страны. Но автору спасибо за наводку.👍 Скачал, посмотрю. В торрент эдишн играть было невозможн...
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
nonses84
00:03
А зачем арендовать карты? В любом случае для каких-то не законных действий, чтоб не палить свои. Тот кто узаконил аренду карт , по-любому в доле и придумал это не просто так!
Мошенники начали использовать новую схему обмана с арендой банковских карт
nonses84
23:59
Готовят пендосов своих к войне. Сами выбрали себе правительство!
Глава «Евродипломатии» назвал Евросоюз частью конфликта на Украине
Gamandril
23:58
Да я как бы не только эти занят. У меня еще одна очень светлая мысль пришла в голову, пока опробую простые вещи и думаю собрать конструктор. Мне вот не упилось тут спорить до посинения. Потом почитаю ...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем