Встроенная графика Radeon 890M показал себя относительно хорошо в играх AAA-класса

Ноутбуки с процессорами серии Ryzen AI 300 появились на полках в конце прошлого месяца, но производители мини-ПК еще не анонсировали свои системы с новыми чипами на архитектуре Zen 5. Ранее в этом месяце компания AOOSTAR заявила, что ожидает появления мини-компьютеров с новейшими процессорами AMD в октябре, но ETA Prime уже удалось получить ранний экземпляр.

Хотя ютубер не раскрыл название бренда, ETA Prime говорит, что он будет называться мини-ПК S9 AI. Будет доступно два варианта. Один получит флагманский процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, а другой — Ryzen AI 9 365. Именно первый вариант и был протестирован на предмет игровой производительности.

Согласно тестам, проведенным ETA Prime, встроенная графика Radeon 890M в мини-ПК обеспечивает хорошую общую производительность. В Cyberpunk 2077 топовый iGPU на архитектуре RDNA 3.5 смог предложить более 80 FPS при разрешении 1080p с низкими настройками и FSR, установленным в сбалансированный режим.

Мини-компьютер с Ryzen AI 9 HX 370 также хорошо справляется со Starfield в режиме 1080p с низкими визуальными настройками, 50% масштабом рендеринга и AMD Frame Generation. Новинка может предложить в среднем около 78 кадров в секунду. Еще одна известная игра, которую протестировал ETA Prime — Horizon Forbidden West имеет небольшие проблемы с работой на встроенной графике. Например, чтобы получить около 60 кадров в секунду, нужно снизить разрешение до 720p и установить все визуальные настройки на низкие значения на таких системах, как Legion Go с Radeon 780M. Однако на Radeon 890M мини-ПК S9 AI игра работает со скоростью более 60 кадров в секунду в большинстве случаев при разрешении 1080p с низкими настройками и включенной функцией AMD Frame Generation.

ETA Prime также провел другие тесты на мини-ПК Ryzen AI 9 HX 370 и протестировал другие игры, которые можете посмотреть на видео ниже.



