Recall на базе ИИ должна по задумке Microsoft значительно ускорить поиск информации на компьютерах пользователей

Windows Recall — это функция ИИ, которая периодически делает скриншоты всех действий пользователя на своем ПК, чтобы предоставить генеративному ИИ Microsoft своего рода память. Предполагалось, что это будет флагманская функция новых ПК Copilot+, однако Microsoft была вынуждена отложить выпуск из-за серьезных жалоб на безопасность. Бета-версия Recall должна выйти в этом году, хотя подробности ее публичного выпуска остаются неясными.

Recall для Windows будет доступна бета-тестерам с октября. Компания все еще работает над решением проблем конфиденциальности, связанных с технологией, которая фиксирует всю активность на ПК с Windows 11.

Изначально Microsoft планировала сделать Recall доступным для всех, кто купил новый ПК Copilot+ и продвигала эту функцию как основу своей стратегии генеративного ИИ.

ПК с достаточно мощными нейронными процессорами (NPU) будут периодически делать снимки экрана действий пользователя, используя OCR для чтения текста со снимков экрана. Эти сохранения позволят ИИ Copilot от Microsoft вызывать программы, файлы и действия на основе описаний на естественном языке пользователей.

Например, пользователи могут попросить Copilot извлечь определенный файл, описав, кто его отправил, когда он был получен и через какое приложение, без необходимости знать точное имя файла или местоположение. Microsoft изначально пыталась решить проблемы конфиденциальности, подтвердив, что записи не будут отправляться в облако и что пользователи будут контролировать то, что сохраняет Recall.

К сожалению для Microsoft, исследователь безопасности Кевин Бомонт вскоре обнаружил, что Recall хранит файлы OCR в виде открытого текста и использует недостаточное шифрование для других данных. Хотя пользовательское шифрование может защитить информацию от физической кражи, Бомонт указал, что существующие трояны, крадущие информацию, которые можно легко адаптировать для слежки за Recall.

В ответ Microsoft сделала функцию добровольной, но позже выпустила ПК Copilot+ без Recall, пообещав объявить дату выпуска Windows Insider, которая, как теперь известно, назначена на октябрь.

Компания раскроет больше подробностей, когда начнется бета-тестирование, и включит отзывы пользователей в возможный публичный запуск.

Если Microsoft продолжит разработку Recall, его полный дебют может совпасть с выпуском функций Copilot на других ПК с Windows. ИИ от Microsoft в настоящее время ограничен чипсетами Snapdragon с NPU, но будущие процессоры x86, такие как AMD Ryzen 9000 и Intel Lunar Lake и Arrow Lake, также будут оснащены NPU и получат полную поддержку Copilot благодаря будущим обновлениям.