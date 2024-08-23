Новый разъем призван повысить стабильность работы систем с несколькими видеокартами

Вчера на Gamescom 2024 компания MSI представила свою грядущую высококлассную материнскую плату MPG X870E Carbon WIFI со множеством интересных функций, таких как 20-фазный VRM-модуль и большим количеством портов ввода-вывода, включая два порта USB4 и два порта LAN 2.5/5.0 GbE. Плата также оснащена слотом EZ и механизмом EZ-release, что упрощает установку и извлечение устройств M.2/PCIe.

Еще одной интересной особенностью этой материнской платы является интеграция специального 8-контактного разъема питания. Этот разъем будет дополнять потребности в питании линий Gen5, представленных на материнской плате. Порталу WCCFTECH удалось получить некоторые дополнительные сведения от собственных источников относительно использования таких 8-контактных разъемов в будущих проектах. Ими станут графические карты серии NVIDIA RTX 50 следующего поколения.

Похоже многие производители материнских плат, такие как MSI и даже ASUS, будут интегрировать специальные 8-контактные разъемы питания на своих материнских платах, чтобы расширить требования к питанию графических ускорителей RTX 50 следующего поколения от NVIDIA. Дело не в том, что эти карты будут сильно прожорливыми, но использование системы с несколькими графическими процессорами, например, двух графических процессоров RTX 40 или RTX 50, создает большую нагрузку на линии PCIe, которые требуют больше питания в текущем поколении Gen5.

Ниже приведен полный список материнских плат MSI X870E и X870, которые будут оснащены специальным 8-контактным разъемом питания:

MEG X870E GODLIKE;

MPG X870E CARBON WIFI;

PRO X870-P WIFI;

MAG X870 TOMAHAWK WIFI;

X870E GAMING PLUS WIFI.

Таким образом, MSI добавит специальный 8-контактный разъем на все свои материнские платы X870E и даже в несколько моделей X870, включая MPG Carbon WIFI, MEG ACE и MEG GODLIKE. Да, другие две материнские платы станут частью линейки, но они будут представлены позже, поскольку запуск серии X870E запланирован на 30 сентября.

Не только MSI, но и ASUS также будет иметь такой выделенный 8-контактный разъем на своей флагманской плате X870E ROG Crosshair HERO, но это единственная материнская плата, которая предлагает такую систему подачи питания для линий Gen5 и будущих систем с несколькими NVIDIA RTX 50. Другие производители, такие как Gigabyte, ASRock и Biostar, не имеют таких разъемов на платах, которые они продемонстрировали до сих пор, однако это может измениться по мере приближения запуска, поскольку еще достаточно времени, чтобы внести подобные изменения.