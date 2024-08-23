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AMD перенесла выход процессоров Ryzen 9000X3D на 2025 год
Предполагается, что их анонс состоится на мероприятии CES 2025

 Сообщается, что AMD отложила выпуск процессоров Ryzen 9000X3D с технологией 3D V-Cache. Ожидается, что новые процессоры выйдут в следующем году и будут представлены на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025 года, что является значительной задержкой по сравнению с более ранними слухами о запуске в конце 2024 года.

 Но это всего лишь слух, и к нему следует относиться с осторожностью. Даже известный инсайдер HXL не уверен, появится ли новый процессор на выставке CES в следующем году. Тем не менее запуск на ежегодной выставке Consumer Electronics Show, которая является крупнейшей технологической выставкой в мире, имел бы смысл для нового высокопроизводительного продукта AMD.

 Если слухи правдивы, то геймерам, ожидающим новые процессоры с 3D V-Cache, придется немного подождать, чтобы получить желаемый прирост производительности. Чипы AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 произвели настоящий фурор, когда были выпущены, но многие геймеры были разочарованы, поскольку они не показали тех результатов, на которые надеялись. Пока неизвестно, принесут ли новые чипы Ryzen 9000X3D более серьезные улучшения производительности.

 Ходят слухи, что AMD также отложит запуск своих чипсетов B850 и B840 до CES 2025. Это говорит о том, что компания может привязать выход материнских плат с набором логики серии B800 к релизу процессоров Ryzen 9000X3D. Если это правда, то запуск на CES 2025 позволит AMD продемонстрировать всю линейку новых продуктов для платформы AM5, что даст ей возможность повысить производительность и возможности своих продуктов.

 AMD пока не сделала никаких официальных заявлений об этих ожидаемых многими процессорах с технологией 3D V-Cache. Пока следует набраться терпения и подождать дополнительную информацию, поскольку пока неясно, насколько правдивы указанные выше сведения.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #ryzen 9000 #ryzen 9000x3d
Источник: notebookcheck.net
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