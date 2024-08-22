Сначала компания сосредоточится на более дорогих и функциональных чипсетах X870E и AMD X870

По информации ComputerBase.de, компания AMD перенесла выпуск моделей среднего уровня на базе чипсета AMD 800-й серии на начало 2025 года. Процессоры на архитектуре Zen 5 серии Ryzen 9000, которые уже были выпущены ранее в этом месяце, совместимы с существующими материнскими платами на чипсетах AMD 600-й серии благодаря обновлению BIOS, поэтому производители материнских плат не спеша анонсируют свои материнские платы на базе чипсетов AMD X870E и AMD X870. Материнские платы на базе обоих чипсетов обеспечивают полную совместимость с процессорами серии Ryzen 9000 и предоставляют новые возможности подключения, такие как USB4 со скоростью 40 Гбит/с и Wi-Fi 7.

Компания AMD, вероятно, хочет, чтобы эти два чипсета какое-то время были единственными на рынке, прежде чем к ним присоединится более доступный B850, который может понравиться экономным пользователям. Платформа AMD B850 в основном идентична платформе AMD X870, за исключением того, что поддержка слота PCI-Express x16 5-го поколения является необязательной, и производители материнских плат могут использовать 4-е поколение для снижения стоимости продуктов. Скорость USB4 в 40 Гбит/с также является дополнительной функцией. Также в платах AMD B850 по-прежнему будет возможность разгона процессоров.

Что касается набора логики B840, то это чипсет начального уровня, который выпускается, вероятно, для постепенного отказа от бюджетных плат на базе A620 и A620A, поскольку он обладает аналогичными функциями ввода-вывода, что и A620A, но, вероятно, будет совместим с процессорами AM5 мощностью 65 Вт. Отложенный запуск чипсета среднего уровня не является чем-то необычным для AMD. Компания выпустила свои популярные чипсеты B450 и B550 спустя несколько месяцев после X470 и X570, соответственно.