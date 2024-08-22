Также новинка станет первым смартфоном на рынке с чипсетом Snapdragon 7s Gen 3.

За последние несколько недель появилось много информации о серии смартфонов Redmi Note 14, хотя и не напрямую от самой Xiaomi. Вместо этого различные регулирующие органы раскрыли информацию о новых моделях Redmi Note, в том числе о гораздо более быстрой зарядке в обычном Redmi Note 14.

В связи с этим недавний список 3C предполагает, что Redmi Note 14 Pro более высокого класса будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт, что на 34% превышает возможности текущей модели Redmi Note 13 Pro 5G. Кроме того, Xiaomi, как сообщается, оснастила устройство тройной камерой, что отражает предполагаемую недавнюю утечку дизайна.

Однако Redmi Note 14 Pro может комплектоваться в Китае другими камерами, чем модель на других рынках. В частности, в то время как первый, как говорят, получит макрокамеру, Xiaomi оснастит старшую версию телеобъективом. Кроме того, XiaomiTime повторил более ранние предположения о том, что Redmi Note 14 Pro будет работать на базе нового процессора Snapdragon 7s Gen 3, построенного по 4-нм техпроцессу, который Qualcomm анонсировала ранее на этой неделе.

В конечном счете, наличие Snapdragon 7s Gen 2 внутри Redmi Note 13 Pro 5G означает, что использование прямого преемника, лежащего в основе Redmi Note 14 Pro, не должно стать большим сюрпризом. Новый чипсет Snapdragon 7s Gen 3 должен принести такие обновления, как повышение производительности процессора на 20% и графического ускорителя на 40%, а также снижение энергопотребления на 12%. Дополнительную информацию о новом чипсете Qualcomm среднего класса можно посмотреть по данной ссылке.