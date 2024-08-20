Новинка станет третьей и самой медленной моделью в семействе Snapdragon 7 Gen 3

Только сегодня в сети появилась утечка с некоторыми характеристиками нового чипсета Snapdragon 7s Gen 3, как Qualcomm расширила линейку чипсетов 7-й серии официальным анонсом процессора Snapdragon 7s Gen 3. Позиционируемый как самый доступный вариант в линейке, включающей ранее анонсированные Snapdragon 7 Plus Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3, новый Snapdragon 7s Gen 3 обещает скромный прирост производительности по сравнению со своим предшественником Snapdragon 7s Gen 2.

Новый чип может похвастаться повышением производительности процессора на 20%, имеет четыре ядра Cortex-A720 и четыре ядра эффективности Cortex-A520. Эти ядра имеют максимальную тактовую частоту 2,5 ГГц, 2,4 ГГц и 1,8 ГГц соответственно.

Более заметным может быть заявленное увеличение скорости обработки графики на 40% благодаря новому графическому процессору. Qualcomm по-прежнему хранит молчание об официальном названии: предположительно, он будет именоваться Adreno 810.

Подобное название графического процессора может показаться немного странным, поскольку намекает на то, что он более мощный, чем графический процессор Adreno 750 Snapdragon 8 Gen 3, но это, конечно, не так.

Snapdragon 7s Gen 3 не обошел и бум искусственного интеллекта. Компания Qualcomm заявляет об улучшении производительности искусственного интеллекта на 30% наряду с поддержкой таких функций, как многоязычный перевод и модели искусственного интеллекта на устройстве.

Возможности камеры также значительно улучшились. Появилась поддержка фотографий с разрешением 200 МП, одиночной камеры на 64 МП и модуля из трех камер, снимающих до 21 МП на объектив. Запись видео 4K HDR также присутствует, но чип не поддерживает запись 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а замедленное видео ограничено частотой 120 кадров в секунду при разрешении 1080p.

Qualcomm утверждает, что энергопотребление чипа снижено на 12% по сравнению с предыдущим поколением. Это должно привести к увеличению времени автономной работы смартфонов на базе данного чипсета.

Новый Snapdragon 7s Gen 3 использует 4-нм техпроцесс TSMC, предлагает поддержку беспроводного интерфейса Bluetooth 5.4, поддерживает различные кодеки AptX, может похвастаться пиковой скоростью передачи данных 2,9 Гбит/с и технологию Qualcomm Quick Charge 4+ с Wi-Fi 6E.

Ожидается, что первым устройством с процессором Snapdragon 7s Gen 3 станет смартфон Xiaomi, который выйдет уже в сентябре. Realme, Samsung и Sharp также работают над устройствами с этим мобильным процессором.