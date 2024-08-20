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Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
В настоящее время демо-версия Final Fantasy XVI уже доступна на Steam и Epyc Games

 Square Enix намекала на выпуск Final Fantasy XVI для ПК еще до ее первого запуска на PlayStation 5 в прошлом году. Теперь компания подтвердила, что порт станет доступным менее чем через месяц. Пользователи могут проверить, насколько хорошо их компьютеры будут работать с игрой, загрузив бесплатную демо-версию и проверив системные требования.

 Сейчас открыты предварительные заказы на версию Final Fantasy XVI для ПК, которая будет доступна в Steam и Epic Games Store с 17 сентября. В настоящее время бесплатная демоверсия доступна на обеих платформах.

 Демо-версия позволяет пользователям оценить производительность игры и изучить настройки ПК. Square Enix также предоставила основные системные требования, отметив, что полная версия потребует внушительные 170 ГБ дискового пространства, что даже сейчас является огромным объемом.

 Остальные системные требования находятся на уровне последних высокопроизводительных игр. Final Fantasy XVI требует минимум 16 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ видеопамяти для достижения 30 кадров в секунду при разрешении 720p.

 Для этого уровня производительности Square Enix рекомендует такие графические процессоры, как AMD Radeon RX 5700, Intel Arc A580 или Nvidia GeForce GTX 1070. Для достижения 60 кадров в секунду при разрешении 1080p игрокам понадобится как минимум Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 2080. Рекомендуемыми процессорами являются AMD Ryzen 7 5700X или Intel Core i7-10700.

 Хотя системные требования к ПК для игрового процесса в режиме 1440p или 4K не предоставлены, Final Fantasy XVI поддерживает технологии DLSS 3, генерацию кадров FSR и XeSS, которые могут помочь достичь более высоких разрешений. RPG также поддерживает DLAA и максимальную частоту кадров 240 кадров в секунду. Square Enix предлагает базовую игру за 50 долларов и полную версию с двумя пакетами расширения за 70 долларов.

 Оригинальное издание Final Fantasy XVI для PlayStation 5 было продано в количестве ниже ожидаемого издателем, но режиссер Хироши Такай недавно заверил Rock Paper Shotgun, что будущее многолетней франшизы в безопасности. Несмотря на то, что рыночная капитализация Square Enix в прошлом году рухнула на 30 процентов, стабильный доход от успешной MMO Final Fantasy XIV помог компенсировать часть потерь.

 Есть предположение, что Final Fantasy XVI, возможно, разочаровала некоторых фанатов из-за того, что она ориентирована на боевые действия, что является отходом от традиционных ролевых корней франшизы. Кроме того, относительно ограниченная база консолей PS5 по сравнению с предыдущими платформами, на которых выходили игры Final Fantasy, могла способствовать ее низким первоначальным показателям продаж.


 Такай объяснил, что одновременный выпуск на ПК был бы просто невозможен, даже если бы Square Enix не подписала шестимесячное эксклюзивное соглашение с компанией Sony. Студия, ответственная за разработку игры, начала работу над портом для персональных компьютеров только после запуска на PS5.

#игры #playstation 5 #square enix #final fantasy #final fantasy xvi
Источник: techspot.com
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