Ходят слухи, что обновление похоже на то, которое оригинальная Half-Life получила к своему 25-летнему юбилею, и добавившее много нового контента.

В минувшие выходные в Steam была добавлена новая ветка для Half-Life 2 с простым названием "тест". Само по себе это не является чем-то необычным даже для такой старой игры, как Half-Life 2. В конце концов, шутер от первого лица регулярно получал обновления вплоть до ноября прошлого года.

Однако некоторые геймеры считают, что это может быть большим обновлением по двум причинам. Во-первых, 16 ноября этого года Half-Life 2 исполняется круглая дата - 20 лет. Во-вторых, в прошлом году первая часть Half-Life получила масштабное обновление к своему 25-летию. То обновление включало новые многопользовательские карты, поддержку широкоэкранного режима, некоторые графические улучшения, в первую очередь, связанные с написанием текстов, и многое другое.

Хотя эта новость прочно ассоциируется с категорией слухов, компании Valve было бы неплохо вновь обратить внимание на то, что когда-то было ее главной франшизой, приносящей неплохой доход. Учитывая всеобщее разочарование, связанное с почти подтвержденным отказом от выпуска третьей части, хотя есть некоторые слухи, поддерживающие надежду фанатов, большое обновление контента для Half-Life 2, скорее всего, будет встречено с огромным энтузиазмом.

Независимо от того, добавит ли это обновление контент или нет, Half-Life 2 останется игрой с высоким уровнем популярности и реиграбельности, несмотря на возраст. В настоящее время игра доступна в Steam за 9,99 долларов.