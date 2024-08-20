Новинка поддерживает функцию игрового ускорения, интеллектуальные функции, а также хорошую защиту при серфинге в сети

Компания Xiaomi представила на китайском рынке новый маршрутизатор AX3000E, который уже стал доступен для предварительного заказа через краудфандинговые сервисы Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin.

Маршрутизатор Xiaomi AX3000E оснащен беспроводной технологией связи стандарта Wi-Fi 6, обеспечивающей максимальную теоретическую скорость передачи данных в 2976 Мбит/с и сочетающей двухдиапазонные сигналы частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Новинка поддерживает высокую частоту 160 МГц, что делает её идеальным вариантом для высокоскоростных игр и потоковой передачи в формате 4K. Маршрутизатор также оснащен четырьмя усилителями сигнала, которые обеспечивают надежное покрытие вашего дома.

Что касается производительности, то Xiaomi AX3000E оснащен двухъядерным процессором Qualcomm и независимым NPU, предназначенным для поддержания стабильной скорости Интернета даже при подключении нескольких устройств. Этот маршрутизатор поддерживает агрегацию портов, позволяя создавать конфигурации с двумя WAN или двумя локальными сетями, что позволяет повысить скорость широкополосного доступа выше обычных гигабитных уровней.

Маршрутизатор также легко интегрируется с экосистемой Xiaomi Mijia. Он поддерживает новые сценарии автоматизации и голосовое управление через Xiaoai. Маршрутизатор также оснащен технологией Xiaomi Mesh networking, позволяющей подключать до 10 устройств для обеспечения полного покрытия сети без "мертвых зон". Кроме того, Xiaomi AX3000E обеспечивает интеллектуальное ускорение игровых приложений для смартфонов Xiaomi и Redmi, сокращая задержку во время игровых баталий.

В новом AX3000E также уделяется пристальное внимание безопасности маленьких пользователей, благодаря встроенному в приложение Mijia центру семейной безопасности, который позволяет родителям управлять доступом детей в Интернет и ограничивать подключение к определенным веб-сайтам. Центр безопасности включает надежные механизмы защиты от сетевых атак и поддерживает новейший протокол шифрования WPA3.

Стоимость маршрутизатора составляет 199 юаней (28 долларов), а специальная цена на краудфандинговой платформе - 149 юаней (21 доллар). Краудфандинговая кампания стартует 21 августа и завершится 28 августа.