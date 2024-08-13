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goldas
DOOM и DOOM II получили поддержку 4K и 120 FPS
Игры также получили новые текстуры кросс, поддержку Crossplay, а также новый эпизод для DOOM.

 Оригинальные DOOM и DOOM II были перезапущены издательством ZeniMax в виде пакетного предложения в конце прошлой недели. Это означает, что две игры основаны на новом исполняемом файле Windows, который включает в себя ремастеры текстур высокого разрешения, а также многопользовательский онлайн-режим, поддержку кросс-игры и формата 16:9, поддерживающего разрешение 4K со 120 кадрами в секунду. Это будет не первый подобный перезапуск. В 2019 году компания перезапустила DOOM и DOOM II как отдельные игры в Steam и Microsoft Store с современным исполняемым файлом для Windows с элементами управления с помощью клавиш WASD, соотношением сторон 16:9, текстурами HD и исходными фоновыми звуками MIDI, предварительно обработанными в формате PCM. И переиздания 2019 года, и новые переиздания 2024 года полностью совместимы с последней версией Windows 11 и не требуют каких-либо эмуляторов.

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 Перезапуск 2024 года включает в себя все эпизоды DOOM, DOOM II, все общедоступные моды, а также новый эпизод DOOM под названием Legacy of Rust, созданный членами сообщества, работавшими в id Software. В этом эпизоде также есть новое оружие, например, огнемет. Игроки также получат новый ремикс на фоновую музыку. Можно выбрать между этим, предварительно обработанным оригинальным саундтреком, предварительно обработанным саундтреком синтезатора Yamaha OPL3 FM или заставить игру использовать MIDI-устройство. Релиз пакета из DOOM и DOOM II 2024 доступен в GOG, Steam, EGS и Microsoft Store за 9,99 долларов США.

#игры #windows #bethesda #doom #doom 2 #zenimax
Источник: techpowerup.com
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