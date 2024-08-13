Согласно появившейся информации выход процессора состоится уже в следующем году.

В мае аналитик Дэн Нистедт сообщил, что Nvidia работает вместе с MediaTek над совместной разработкой процессора ARM AI для ПК, ориентированного на конкуренцию с процессорами Snapdragon X Elite. В новом сообщении портала Mydrivers утверждается, что этот новый чип будет официально представлен в первой половине следующего года.

Китайское издание добавляет, что новый ARM процессор от MediaTek и Nvidia вступит в стадию проверки в четвертом квартале этого года. Эта информация совпадает с сообщением Дэна Нистедта. Дэн сказал, что проект процессора ARM будет завершен к третьему кварталу, а проверка пройдет в четвертом квартале.

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По слухам, MediaTek должна была поделиться информацией об этом чипе ARM для ПК, разработанном совместно с Nvidia, на выставке Computex 2024, но ни одна из компаний ничего об этом не рассказала. Таким образом, официальной информации о том, насколько хорошо он может конкурировать с процессорами Snapdragon X Elite, пока нет.

Однако в прошлых сообщениях предполагалось, что процессор ARM AI будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC. Если Nvidia действительно участвует в разработке процессора, то можно с уверенностью предположить, что мы увидим в составе чипсета производительную графическую часть. Это сделало бы ситуацию довольно интересной, особенно с учетом того, что интегрированная графика AMD RDNA 3.5 в настоящее время доминирует на рынке.

Кроме того, китайские СМИ сообщают, что инсайдеры отрасли ожидают от чипа MediaTek ARM для ПК высокую производительность при сравнительно более низком энергопотреблении, чем у конкурентов. Ожидается, что цена также будет ниже, чем у конкурирующих процессоров, ноутбуки с которыми стоят от 1000 долларов, например, как у Lenovo Yoga Slim 7x со Snapdragon X Elite X1E-78-100.