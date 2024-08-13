В сети появилась очередное утверждение о том, что компания Apple готовит ультра тонкий смартфон в линейке 2025 года.

Apple, скорее всего, выпустит серию iPhone 16 в следующем месяце, которая уже запущена в массовое производство. Недавнее сообщение о известного отраслевого инсайдера намекает на то, что серия iPhone 16 не сможет предложить поклонникам продукции Apple каких-либо существенных обновлений и что, возможно, будет лучше дождаться следующей серии, iPhone 17.

Эту новость сообщил Марк Гурман из Bloomberg, который говорит, что Apple планирует выпустить абсолютно новую модель в линейке iPhone 17, в названии которой может быть слово Air. Сообщается, что эта модель может располагаться между iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Инсайдер утверждает, что эта новая ультратонкая модель будет гораздо лучше воспринята фанатами, чем такие устройства как iPhone 12/13 mini и iPhone 14/15/16 Plus.

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Помимо раскрытия модели iPhone 17 Air в будущей серии, Гурман рассказал и о некоторых других будущих телефонах iPhone. Он предположил, что Apple захочет повысить производительность стандартных моделей до уровня iPhone Pro, но компания, возможно, не сможет достичь этой цели как минимум до 2027 года.

Инсайдер также сообщил, что в серии iPhone 17 может появиться модель iPhone Ultra, которая также будет иметь тонкий форм-фактор. По словам Гурмана, модель Ultra станет более привлекательной, чем предполагаемый iPhone 17 Slim.

По словам Ming-Chi Kuo, ожидается, что новый iPhone 17 Slim будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением примерно 2740x1260 пикселей.

Тонкие и легкие мобильные устройства имеют очевидные ограничения, когда речь идет о емкости аккумулятора и производительности, и предполагаемая модель Ultra может стать для многих более привлекательным вариантом по сравнению с гипотетическим iPhone 17 Slim с относительно лучшим временем автономной работы и повышенной производительностью.

Гурман также рассказал об iPhone SE 4, который не только будет похож на iPhone 14, но и получит поддержку Apple Intelligence. Если это правда, то новый телефон, как ожидается, будет оснащен высокопроизводительным процессором, способным запускать большие языковые модели LLM на устройстве.