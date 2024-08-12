Смартфон с таким чипсетом появился в базе данных Geekbench, а также оснащен 8 ГБ ОЗУ

Ожидается, что предстоящий смартфон Samsung Galaxy S24 FE будет выпущен в октябре и, как сообщается, будет похож на текущую модель Galaxy S23 FE. Сегодня южнокорейский вариант телефона появился на Geekbench, который был обнаружен MySmartPrice.

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Результаты теста показывают, что новинка оснащена собственной материнской платой под номером s5e9945 и 10-ядерным процессором. Одно из ядер процессора достигает тактовой частоты 3,11 ГГц. Также сообщается, что протестированный вариант имеет 8 ГБ оперативной памяти. Телефон набрал 1625 и 5698 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Также выяснилось, что чипсет использует графический процессор Xclipse 940.

Идентификаторы подтверждают, что Samsung представит смартфон Galaxy S24 FE следующего поколения с разогнанным вариантом чипа Exynos 2400, который используется в Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus.

Напомню, что тактовая частота ядер процессора Exynos 2400 составляет 3,2 ГГц для ядра Cortex-X4, 2,9 ГГц для двух ядер Cortex-A720, 2,6 ГГц еще для трех ядер Cortex-A720, а четыре ядра Cortex-A520 работают на частоте 1,95 ГГц.

Можете видеть, что ядра Cortex-A720 и Cortex-X4 предполагаемого Exynos 2400e работают на немного более низких тактовых частотах. Хотя это может и не привести к значительному снижению пиковой производительности, но сделает смартфон более холодным, поскольку модель Galaxy s24 FE, вероятно, не будет иметь такую же систему охлаждения, как у более премиальных моделей с более быстрым чипом.

Ранее уже сообщалось, что Galaxy S24 FE оснащен чипсетом, который представляет собой слегка пониженную версию последнего флагманского чипсета компании Exynos 2400. Ожидается, что этот телефон будет выпущен с оболочкой OneUI 6.1.1 на базе Android 14 из коробки с функциями искусственного интеллекта. Также ходят слухи, что в телефоне будет установлена батарея емкостью 4565 мАч, такая же, как и у его предшественника.