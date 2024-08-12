Новая модель Lenovo обладает максимальной частотой 180 Гц и кривизной 1500R.

Сегодня Lenovo выпустила 27-дюймовый изогнутый монитор R27qc-30 в Китае. Он оснащен панелью с разрешением 2K и поддерживает частоту обновления до 180 Гц, что делает его подходящим для игр.

По данным компании, панель с кривизной 1500R соответствует углу обзора человеческого глаза. В дополнение к этому, панель выполнена по технологии VA с широким углом обзора.

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Панель имеет разрешение 2560×1440 пикселей. Через порт HDMI монитор обеспечивает частоту обновления 144 Гц для максимального разрешения, а при подключении к DisplayPort она увеличивается до 180 Гц. Компания предлагает в комплекте кабели DP и HDMI. Монитор обеспечивает время отклика 0,5 мс, статический коэффициент контрастности 1000:1 и охватывает 99% цветовой гаммы sRGB. Панель также сертифицирована TÜV Rheinland на низкий уровень излучения синего света.

Подставка поддерживает наклон от -5° до 22°, поворот от -30° до 30°, вращение от -90° до 90° и регулировку высоты 120 мм. Новинка весит 6,1 кг с подставкой в сборе и 4,2 кг без нее с учетом настенного крепления или крепления VESA 100x100 мм. Монитор оснащен двумя портами HDMI, одним портом DisplayPort и 3,5 мм аудиоразъемом.

Изогнутый монитор Lenovo R27qc-30 продается на JD.com по цене 1399 юаней, что на данный момент эквивалентно 195 долларам.