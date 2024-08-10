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В сети обнаружена видеокарта Intel Arc Battlemage с 14 ядрами Xe2
Неизвестная модель видеокарты получила 12 ГБ памяти со скоростью 19 Гбит/с и 192-битной шиной

 В информации о загрузке была обнаружена новая видеокарта Arc B-Series, основанная на архитектуре Intel Battlemage. Видеокарта оснащена 12 ГБ памяти, что станет дебютом для настольных моделей Intel. Стоит отметить, что Intel выпустила версию видеокарты на 12 ГБ, но она была доступна только в составе ноутбуков в виде модели Arc A730M.

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 Согласно полученным данным, карта оснащена памятью со скоростью работы 19 Гбит/с, что на 3,5-1,5 Гбит/с быстрее, чем у серии Alchemist. Если предположить, что эта карта является преемником серии Arc A7 среднего класса, это будет означать повышение скорости памяти примерно на 3 Гбит/с. Однако из-за 192-битной шины памяти фактическая пропускная способность будет составлять 456 ГБ/с по сравнению с 512 ГБ/с в предыдущем поколении.

 Как отмечает портал Wccftech, выходные данные сообщают о 14 блоках GuC (Graphics u/micro Controller), что может указывать на наличие 14 ядер Xe2 в этом графическом процессоре.

 Напомню, что существует три известных графических процессора Battlemage: BMG-G31, G10 и G21. Каждый из них имеет разное количество ядер Xe2: 32, 28 и 20 соответственно. Судьба GPU G10 в настоящее время неизвестна, но если Intel выпустит модели G31 и G21, следует рассмотреть несколько возможных конфигураций.

 Ожидается, что новая архитектура Battlemage принесет улучшения в ускорении трассировки лучей, более быструю память и прирост производительности примерно в 1,5 раза по сравнению с серией Alchemist. Эта информация получена из обновления Lunar Lake, в котором для встроенной графики используется оптимизированная по энергопотреблению версия под названием Xe-LPG.

#intel #видеокарты #видеокарты intel #battlemage #видеокарты intel arc #xe2 #battlemage xe
Источник: videocardz.com
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