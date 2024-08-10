Выход нового смартфона Huawei на базе чипсета Kirin 9100 ожидается в ноябре

Один из главных руководителей компании Huawei Ю Чэндун также известный под именем Ричард Ю на последней конференции разработчиков Huawei сообщил, что смартфоны серии Mate 70 поступят в продажу в четвертом квартале текущего года. В последних новостях инсайдер с Weibo 智慧皮卡丘(Pikachu) раскрыл характеристики серии Mate 70.

По словам информатора, все модели серии Huawei Mate 70 будут использовать кастомизированные дисплеи флагманского уровня с разрешением 1,5K. Он добавил, что некоторые модели серии будут оснащены закругленными со всех сторон экранами, а другие будут оснащены плоскими дисплеями, которые также будут немного более компактными.

реклама

Он также сообщил, что компания работает над ультразвуковой системой распознавания отпечатков пальцев. Таким образом есть вероятность, что серию оснастят именно ультразвуковым сканером. Напомню, что предшественник оснащен оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем. В дополнение к этому, вся серия, как ожидается, будет работать на более емких батареях, которые, как сообщается, используют другой материал подложки и могут иметь более высокую плотность энергии. Более высокая плотность энергии позволяет устройствам иметь большую емкость, не становясь при этом громоздкими.

Примечательно, что компания также работает над новым планшетом, который, как ожидается, будет выпущен вместе с серией Huawei Mate 70 в ноябре этого года. Серия Huawei Mate 60 была выпущена в конце августа прошлого года. Ожидается, что задержка будет связана с разработкой компанией HarmonyOS Next, которая, как утверждается, значительно улучшит общий пользовательский опыт.

В предыдущем сообщении предполагается, что чипсет телефона может использовать тот же 7-нм техпроцесс. Предполагается, что этим чипсетом станет Kirin 9100, который каким-то образом обеспечивает более высокую плотность транзисторов и произведенным на 7-нм техпроцессе может SMIC N+3. Ранее в сети появилась информация, что причиной использования 7-нм процесса являются низкие показатели производительности и высокая стоимость текущего 5-нм технологического узла компании SMIC.