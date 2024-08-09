Кроме самих игр DOOM Anthology включает 5-дюймовую копию пусшки BFG со светодиодной подсветкой

Bethesda только что анонсировала антологию DOOM — сборник, посвященный более чем 30-летию культовой франшизы шутеров от первого лица. Эта антология, доступная с 22 октября 2024 года для всех основных игровых платформ, включает в себя шесть игр: DOOM II, DOOM 64, DOOM 3, DOOM (2016), DOOM Eternal Deluxe Edition и конечно же игру, с которой все началось — DOOM (1993). Это также была первая игра в своем жанре, в которой использовалась 3D-графика и продвинутые звуковые эффекты.

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Поклонники франшизы, заказавшие антологию, получат футляр SteelBook и 5-дюймовую копию самого знаменитого оружия игры - BFG, имеющую светодиодную подсветку из игры. Каждая игра DOOM оставила неизгладимый след в игровой индустрии благодаря определяющему эпоху игровому процессу и культовому оружию. В антологии есть такие расширения, как Thy Flesh Consumed из DOOM (1993). Издание Deluxe Edition также включает асимметричный многопользовательский онлайн-режим BATTLE MODE, а также два расширения «Древние боги», скин «Демонический убийца» и пакет звуков классического оружия.

Антология DOOM будет доступна на нескольких платформах, в отличие от Fallout Anthology Pack, который вышел в феврале 2024 года. Игрокам по-прежнему необходимо будет загрузить игру, используя коды ключей из Steelbook. На данный момент статус антологии DOOM на Amazon находится в состоянии «currently unavailable»(в настоящее время недоступен). Вот ссылки для версий Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК. Также желающие могут разместить заказ через веб-сайт Bethesda Gear, но стоит обратить внимание на заявление компании, что поставки начнутся в ноябре 2024 года.