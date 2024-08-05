Это связано с нехваткой чуть более быстрых чипов памяти стандарта GDDR6X

Поскольку видеокарты Nvidia новой серии GeForce RTX 5000 вряд ли появятся в этом году, то выпуск моделей среднего класса может быть отложен на еще больший срок. Еще хуже то, что, по слухам, серия GeForce RTX 40 стала расти в цене из-за нехватки чипов памяти GDDR6X. Однако у Nvidia в связи с этим появилась новая идея относительно своей популярной графической карты на архитектуре AdaLovelace, что подтвердил инсайдер @Zed__Wang.

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Компания Nvidia, по-видимому, готовит вариант карты GeForce RTX 4070 с видеопамятью стандарта GDDR6, работающей на скорости 20 Гбит/с вместо памяти GDDR6X с печатной платой PG141 347. Это лишь незначительно медленнее, чем память GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, установленная в обычной RTX 4070, поэтому потеря производительности будет минимальной. Сообщается, что остальные характеристики видеокарты останутся без изменений, включая 5888 ядер CUDA и шину памяти. Будет ли снижение скорости сопровождаться соответствующим снижением цены, еще неизвестно.

Неясно также, повлияет ли упомянутая нехватка памяти GDDR6X на другие модели семейства RTX 4070, такие как RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super. В любом случае, если пользователь ищет видеокарту среднего класса, то лучше будет ещё немного подождать до выставки CES 2025, где AMD планирует представить свои графические процессоры Radeon следующего поколения, которые предположительно будут работать на одном уровне с моделями RTX 4070.