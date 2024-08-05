Кроме повышения производительности процессоров Intel Xeon 5-го поколения Emerald Rapids, новый патч приводит к снижению энергопотребления на 18%

Масштабируемые процессоры Intel Xeon 5-го поколения под кодовым названием Emerald Rapids поставляются с конца 2023 года и сегодня установлены на многих серверах по всей планете. Однако, похоже, что Emerald Rapids обладает большей производительностью и экономичностью, чем предполагалось изначально при запуске. Согласно сообщению портала Phoronix, в котором говорится о патче к ядру Linux, отправленном в список рассылки Linux Kernel (LKML), есть шанс увеличить производительность до 38% при одновременном снижении энергопотребления на 18% на всех компьютерах с чипами Intel Xeon 5-го поколения. Благодаря инженеру Canonical Педро Энрике Копперу, создавшему Ubuntu Linux, который рассказал о патче для LKML, выяснилось, что изменение одной строки кода привело к такому значительному увеличению производительности.

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Ubuntu Linux, как и многие другие дистрибутивы, поддерживает параметр энергоэффективности (EPP) для Emerald Rapids со значением "balance_performance", равным 128. Однако изменение значения на 32 теперь позволяет значительно повысить производительность при меньшем потреблении энергии. Параметр EPP "balance_performance" является стандартной настройкой для многих дистрибутивов Linux. Пользователи, вручную устанавливающие режим "производительность" в EPP, не ожидают каких-либо улучшений от этого обновления, поскольку в режиме "balance_performance" были проблемы с балансировкой мощности и эффективности. Внедрение этой новой настройки повышает производительность компьютеров, работающих с настройками по умолчанию, и это особенно важно для центров обработки данных, где постоянно растет потребность в снижении энергопотребления и повышении производительности. Особенно в таких компаниях, как Amazon или Google, которые могут использовать десятки тысяч таких процессоров с настройками по умолчанию, чтобы поддерживать их стабильность и хорошее охлаждение, и которые теперь могут значительно повысить производительность при меньшем энергопотреблении.