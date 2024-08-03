В сети появилась утечка информации из тестовой платформы Geekbench, раскрывающей некоторые характеристики устройства

В преддверии своей официальной презентации 5 августа складной смартфон Huawei Nova Flip появился в базе данных Geekbench, раскрыв подробности о его процессоре. Хотя предыдущие утечки касались экрана, камер и аккумулятора телефона, чипсет до сих пор оставался неизвестным.

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Список Geekbench показывает, что основой грядущей раскладушки компании Huawei станет собственная однокристальная система компании под названием Kirin 8000. Этот чипсет представляет собой модель среднего уровня с одним производительным ядром Cortex-A77, работающим на тактовой частоте 2,40 ГГц, тремя менее мощными ядрами Cortex-A77 на частоте 2,19 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 1,84 ГГц. За графическую составляющую смартфона отвечает графический процессор Arm Mali-G610.

Из характеристик видно, что чипсет смартфона не предназначен для покорения вершин производительности, но его мощности будет вполне достаточно для выполнения повседневных задач, хотя поиграть в не слишком навороченные игры Kirin 8000 также позволит. Что касается оценок производительности, то Geekbench присудил Nova Flip 1000 баллов в одноядерных нагрузках и 2419 баллов в многоядерном режиме.

Еще одной интересной особенностью устройства является его операционная система. Хотя Geekbench показывает, что смартфон работает под управлением ОС Android 12, существует вероятность, что данная тестовая платформа его неправильно идентифицирует. Как известно, компания Huawei перевела большую часть своих смартфонов на собственную систему HarmonyOS, и возможно, что Geekbench просто забыл об этом.

Также из тестовая платформа позволяет узнать объем оперативной памяти устройства, который составляет 12 ГБ. Скорее всего этот объем относится только к конкретной версии устройства, но в продажу должны поступить варианты с другими конфигурациями памяти.

Если говорить об остальных характеристик телефона, то ожидается, что Nova Flip будет иметь основную 6,94-дюймовую OLED-панель LTPO с разрешением 2690 x 1136 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Размер внешнего экрана составит 2,14 дюйма, и хотя это OLED-экран, его частота обновления ограничена 60 Гц.

Система камер телефона будет включать в себя 32-мегапиксельную селфи-камеру и задний модуль с основным объективом на 50 мегапикселей, компанию которому составит сверхширокоугольный объектив разрешением 8 мегапикселей.

За автономность смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.