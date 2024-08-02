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Huawei представила внешнюю видеокарту HI GT CUBE
Как и у конкурентов новинка основана на графической карте AMD Radeon RX 7600M XT.

 Новая внешняя видеокарта под названием WIKA Hi GT Cube стала доступна в Китае. Этот продукт произведен французским брендом WIKO, который лицензирует смартфоны Huawei и теперь, похоже, расширяет продажи другого оборудования в Китае. Хотя компания в основном специализируется на телефонах и зарядных устройствах, это ее первый шаг в плане выпуска внешних графических процессоров.

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 Hi GT Cube выглядит как зарядное устройство большего размера, размеры которого составляют 139x119x41 мм, что делает его лишь немного больше стандартного мини-ПК. Новинка работает не только как видеокарта, но и как зарядное устройство для ноутбука мощностью 100 Вт. Хотя устройство имеет мощность зарядки 240 Вт, большая часть этой мощности выделяется встроенной видеокарте. Точное энергопотребление одного графического процессора не указано, но обычно оно составляет от 100 до 120 Вт, как и у конкурирующих продуктов.

 Этот графическая станция основана на Radeon RX 7600M XT, самой популярной и единственной модели AMD, используемой для внешних видеокарт. Она использует графический процессор Navi 33 с 2048 потоковыми процессорами и оснащена 8 ГБ графической памяти GDDR6, подключенной по 128-битной шине.

 Стоит отметить, что набор портов устройства не впечатляет. Здесь нет дополнительных портов USB или встроенной памяти, которые обычно предлагают конкуренты. Устройство также лишено OCuLink, полагаясь исключительно на USB4 для подключения внешнего графического процессора, при этом поддержка Thunderbolt упомянута, но точно не подтверждена.

 Hi GT Cube в первую очередь продается как аксессуар для недавно анонсированного ноутбука Huawei MateBook GT 14 с процессором Core Ultra 9 185H. Поскольку графические процессоры Intel Arc не так популярны в качестве внешних графических процессоров, то пользователям необходимо будет установить два драйвера.

 Цена HI GT Cube составляет 3999 юаней (около 552 долларов), что делает его немного дешевле, чем конкурирующие решения. Однако из-за отсутствия дополнительных функций геймеры могут предпочесть более функциональные варианты.

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Источник: videocardz.com
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