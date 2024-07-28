Устройство на видео показано в нерабочем состоянии, но отлично раскрывается дизайн смартфона.

До презентации смартфонов линейки Google Pixel 9, 13 августа, осталось еще три недели, а на YouTube уже появилось видео с одним из устройств в линейке под названием Pixel 9 Pro XL.

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Видео дает хорошее представление о дизайне Pixel 9 Pro XL, хотя, по данным Android Authority, это нефункциональный прототип. Его можно узнать по геометрическому узору, вырезанному под логотипом «G» на задней стороне. Кроме того, в видео на канале телефон не включается, что позволяет предположить, что оно даже не загружает систему Android.

Тем не менее видео дает хорошее представление о конструкции устройства. Но в остальной части видео в основном обсуждаются уже известные слухи. Например, Pixel 9 Pro XL уже видели в руках и сравнивали с текущими флагманскими моделями, такими как Pixel 8 Pro и Galaxy S24 Ultra.

Что касается слухов о характеристиках, ожидается, что Pixel 9 Pro XL будет оснащен чипсетом Google Tensor G4 следующего поколения. Он может быть оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+. Утечки предполагают, что новинка может получить базовую конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.

Что касается камер, то серия Pixel неизменно демонстрирует впечатляющие возможности фотографии и видеосъемки, и, по слухам, Pixel 9 Pro XL продолжит эту тенденцию. Смартфон может быть оснащен основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 48 МП и телеобъективом с перископом на 48 МП. Кроме того, ожидается фронтальная камера на 42 МП для селфи и видеозвонков.

Хотя эта утечка позволяет взглянуть на дизайн Pixel 9 Pro XL, важно отметить, что указанная в ней информация не подтверждена компанией Google. Придется дождаться официального мероприятия 13 августа, чтобы получить полную картину о серии Pixel 9, включая данные о ценах и доступности устройств.