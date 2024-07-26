Устройство имеет производительный процессор и предлагается по цене 99 долларов

Компания TP-Link представила Archer BE3600, свой первый маршрутизатор с интерфейсом Wi-Fi 7, предназначенный для зарубежных рынков. Этот маршрутизатор может похвастаться элегантным дизайном, четырьмя внешними антеннами и эффективной системой охлаждения. В настоящее время устройство доступно только в Walmart по цене 99,99 долларов США. The Verge утверждает, что Archer BE3600 является самым доступным маршрутизатором Wi-Fi 7 на рынке.

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Archer BE3600 работает на базе мощного четырехъядерного процессора, обеспечивающего бесперебойную работу. Он оснащен портом WAN 2,5 Гбит/с, портом LAN 2,5 Гбит/с для сверхбыстрых проводных подключений и тремя дополнительными портами Gigabit LAN, а порт USB 3.0 позволяет легко подключать устройства хранения данных.

Маршрутизатор Archer BE3600 предлагает двухдиапазонный Wi-Fi 7 со скоростью 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, что в общей сложности достигает 3570 Мбит/с. Кроме того, он поддерживает ключевые функции Wi-Fi 7, такие как MLO, 4K QAM и Multi-RU, что обеспечивает перспективность работы в будущем. Этот маршрутизатор также совместим со стандартом сети EasyMesh, обеспечивающим бесшовную интеграцию в многоячеистую сеть.

Этот маршрутизатор позиционирует себя как привлекательный вариант для пользователей, желающих перейти на технологию Wi-Fi 7 по весьма конкурентоспособной цене.