Грядущий серверный процессор 128-ядерный процессор AMD EPYC набирает более 108 000 баллов в CPU-Z.

Невышедший процессор AMD EPYC 9755 (Turin) со 128 ядрами Zen 5 установил новый рекорд производительности. По словам известного инсайдера по аппаратному обеспечению YuuKi_AnS, EPYC 9755 набрал 108093 балла в многопоточном тесте CPU-Z, что делает его самым быстрым многопоточным процессором в тесте CPU-Z на планете Земля.

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AMD EPYC 9755 имеет 128 ядер Zen 5 и может обрабатывать 256 потоков одновременно. Процессор работает на тактовой частоте от 2,7 до 4,1 ГГц и имеет расчетную тепловую мощность 500 Вт. Результат в 108 093 балла в многопоточном тесте CPU-Z на 57% выше, чем у AMD EPYC Bergamo, который имел те же 128 ядер, но на архитектуре Zen 4c и набрал 68 803 балла.

Новый процессор также на целых 73% быстрее процессора AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX с 96 полноценными ядрами Zen 4 и на 115% быстрее процессора AMD EPYC 9654 с 96 ядрами Zen 4.

Что касается однопоточной производительности, то EPYC 9755 набирает 653,7 балла, что неплохо, но особо не впечатляет, поскольку это соответствует показателям AMD Ryzen 7 7800X3D. Самый высокий результат однопоточной производительности в CPU-Z, когда-либо достигнутый, составляет 957 баллов, и рекорд принадлежит процессору Intel Core i9-14900KS.

Примечательно, что ни процессор EPYC 9755 со 128 ядрами Zen-5, ни процессор EPYC 9654 с 96 ядрами Zen 4 не являются процессорами высшего класса, поэтому процессору EPYC 9000X флагманского уровня еще предстоит продемонстрировать свои возможности. Кроме того, процессор AMD EPYC 9005 со 192 ядрами Zen 5c также должен продемонстрировать весь свой потенциал, и похоже, что он будет чрезвычайно мощным, поскольку улучшения, внесенные микроархитектурой Zen 5, существенны.

Говоря о существенных преимуществах производительности AMD Zen 5, нельзя не упомянуть однопоточную производительность 16-ядерных процессоров AMD Ryzen серии 9000. Судя по просочившимся результатам тестов CPU-Z Ryzen 9 9950X примерно на 15% быстрее в однопоточных рабочих нагрузках. В многопоточных рабочих нагрузках он примерно на 9% быстрее, чем Ryzen 9 7950X, что в целом соответствует оценкам преимущества в производительности, продемонстрированным AMD.