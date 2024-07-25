Ранний образец AMD Ryzen 9 9950 при разгоне до частоты 5,95 ГГц. смог улучшить свои результаты на 16% в многоядерном тесте Geekbench 6.3 и на 10% в одноядерном

AMD Ryzen 9 9950X продемонстрировал впечатляющие результаты в широком диапазоне уровней мощности и даже превзошел Core i9-14900K при значительно более низком энергопотреблении. Несмотря на то, что выпуск процессоров нового поколения был отложен на две недели, ожидание того стоит, поскольку при разгоне он обеспечивает серьезную производительность.

В новом списке Geekbench грядущий процессор Ryzen 9 9950X набирает 3706 и 26047 баллов в одноядерных и многоядерных тестах с тактовой частотой в режиме ускорения 5,95 ГГц. Кроме того, стоит иметь в виду, что это не финальный образец, и производительность может еще подрасти. На частоте 5,7 ГГц Ryzen 9 9950X набрал 3359 и 20550 баллов в том же тесте. Таким образом, разгон привел к увеличению производительности в одноядерном режиме на 10% и в многоядерном на 26%.

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На данный момент процессор Apple M4 занимает первое место в одноядерных тестах Geekbench с результатом 3715 баллов. При охлаждении жидким азотом производительность может достигать 4001 баллов. Ryzen 9 7950X последнего поколения может достигать частоты 6,7 ГГц на одном ядре, поэтому можно разумно предположить, что Ryzen 9 9950X может показать аналогичный результат или даже лучше при соответствующем охлаждении.