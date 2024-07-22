Оба чипа относятся к поколению HEDT процессоров Sapphire Rapids Refresh и выйдут в двух линейках: W3500 и W2500.

Intel еще не анонсировала свою платформу HEDT следующего поколения, но уже несколько месяцев циркулируют слухи об обновлении существующей серии Sapphire Rapids. Ожидается, что обновление принесет увеличение количества ядер и, вероятно, более высокие тактовые частоты. Новые серии Xeon W3500 и W2500 заменят текущие серии W3400 и W2400 соответственно.

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Утечки предполагают, что флагманская модель Xeon W9-3595X будет иметь 60 ядер и TDP 350 Вт. Более доступная серия W2500 будет предлагать до 26 ядер, причем обе линейки поддерживаются существующими материнскими платами Z790.

На веб-сайте HWBOT участник SkyWalkerAMD опубликовал результаты тестирования предварительных версий процессоров Sapphire Rapids Refresh, в частности 44-ядерного W9-3575X и 26-ядерного W7-2595X. Эти процессоры не были официально подтверждены Intel, и довольно необычно видеть результаты тестов таких процессоров в соревнованиях по разгону из-за типичных ограничений на обзоры.

Портал Videocardz.com составил список доступных оценок, но стоит обратить внимание, что записей много, и некоторые данные могут быть неточными:

В тесте Cinebench 2024 процессор W9-3575X набрал 5008 баллов, заняв 10-е место в общем рейтинге. Он достиг высшего результата в категории 44-ядерных процессоров. Скриншоты CPU-Z подтверждают, что этот процессор имеет базовую тактовую частоту 2,2 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения до 4,6 ГГц, что соответствует предыдущим утечкам базовой частоты, но впервые раскрывает тактовую частоту в режиме Boost. Кроме того, указанный процессор имеет TDP 340 Вт и был протестирован с использованием памяти DDR5-7000 на материнской плате ASUS PRO WS 7900E SAGE SE.

Процессор W7-2595X имеет базовую тактовую частоту 2,8 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения до 4,8 ГГц с TDP 250 Вт, что соответствует ранее раскрытой информации.

Стоит отметить, что дата выхода процессоров Sapphire Rapids Refresh пока неизвестна. Intel не делала никаких объявлений или даже тизеров относительно того, каким может быть финальное обновление для материнских плат на чипсете Z790.