Для покупки доступны три модели по цене от 230евро за младшую версию с площадью охлаждения 1,7 квадратных метра

Компания Watercool объявила о выпуске серии радиаторов MO-RA IV, линейки высокопроизводительных радиаторов, предназначенных для разогнанных систем, рабочих станций и серверов. Немецкая компания утверждает, что конструкция MO-RA IV идеально подходит для индивидуальной настройки и создания высочайшей мощности охлаждения. На сайте представлены три варианта радиаторов по цене от 229,95 евро под названиями MO-RA IV 200, 400 и 600.

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MO-RA IV оснащен оптимизированными гофрированными ребрами для улучшения воздушного потока при различных скоростях вентилятора. Радиаторы используют большую площадь поверхности: модель MO-RA IV 200 предлагает 1,7 квадратных метра алюминия для рассеивания тепла, 3,2 кв. метра для версии MO-RA IV 400 и 7,1 кв. метра для флагманской версии MO-RA IV 600.

MO-RA IV имеет модульную конструкцию, позволяющую создавать различные конфигурации. Пользователи могут использовать дополнительные подставки для размещения на полу или закрепить радиатор на стене с помощью кронштейна, продающегося отдельно. Систему можно дополнительно расширить за счет MO-RA TANK, резервуара с оптимизированным потоком, который интегрируется с насосами для создания полноценной внешней станции охлаждения.

MO-RA IV включает в себя несколько удобных для пользователя функций. В обновленной рамке вентилятора используется безвинтовая система быстрого крепления для легкой установки, а решетка вентилятора оснащена защелкивающимся механизмом для его надежной фиксации. Радиатор получил как пассивные, так и активные варианты управления посредством приобретаемых расширений. Модуль пассивного управления обеспечивает базовое регулирование через материнскую плату, а расширение активного управления, работающее на базе микроконтроллера, предлагает более продвинутые возможности, такие как функции сигнализации, мониторинг уровня жидкости и показания цифрового датчика температуры. Оба варианта управления совместимы с настройкой освещения aRGB.

MO-RA IV состоит из медных трубок и алюминиевых ребер, заключенных в стальной корпус с порошковым покрытием. Весит устройство примерно 6 кг для версии МО-РА IV 200. Радиатор протестирован под давлением 5 бар и доступен в черном или белом исполнении. В комплект входят крепежные винты для установки вентилятора и рамка вентилятора со встроенным сплиттером.

На сайте компании модель MO-RA IV 200 Black/White стоит 229,95 евро, MO-RA IV 400 Black/White — 299,95 евро, а старшая версия MO-RA IV 600 с 9 вентиляторами и 120 трубками оценивается в 549,95 евро. Радиаторы поступят в продажу 19 августа 2024 года. Их также можно предварительно заказать на веб-сайте Watercool.