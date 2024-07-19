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Redmi K70 Ultra выпущен в Китае по цене от 360 долларов
Redmi K70 Ultra работает на чипсете Dimensity 9300+, имеет тройную камеру 50 Мп и защиту IP68

 Компания Xiaomi наконец анонсировала долгожданный Redmi K70 Ultra. Это новейший флагманский телефон суббренда компании, предлагающий первоклассные характеристики и функции. Redmi K70 Ultra Champion Edition был представлен вчера, а теперь и базовая модель официально вышла.

 Китайский технологический гигант представил Redmi K70 Ultra с высокими характеристиками и премиальным дизайном. Задняя панель представляет собой плоскую стеклянную панель с изогнутыми краями. Он имеет большой модуль камеры, на котором размещены три датчика изображения и светодиодная вспышка. В дополнение к премиальности, пользователь получает металлическую боковую рамку. Новинка от Redmi может похвастаться рейтингом защищенности IP68 от воды и пыли. Что касается размеров, то устройство имеет габариты 160,38 х 75,14 х 8,39 мм и массу 211 граммов.

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 На передней панели смартфона расположен 6,67-дюймовый OLED-дисплей, разработанный совместно с TCL, который предлагает разрешение 1,5K, поддержку HDR10+, Dolby Vision, частоту обновления 144 Гц, частоту дискретизации касания 480 Гц и пиковую яркость 4000 нит. Экран Redmi K70 Ultra представляет собой плоскую панель с вырезом по центру для селфи-камеры. Xiaomi обещает лучшую в отрасли защиту глаз в условиях низкой освещенности благодаря ШИМ-регулированию яркости с частотой 3840 Гц.

 За работу Redmi K70 Ultra отвечает флагманский чипсет Dimesnity 9300+ от MediaTek, основанный на 4-нм техпроцессе. Xiaomi объединила этот чип со своим собственным чипом улучшения сигнала Pengpai T1. Это обещает повысить производительность интерфейса Wi-Fi на 12%, производительность GPS на 20% и значительное увеличение мощности сигнала Wi-Fi 5G.

 K70 Ultra оснащен дополнительным набором микросхем Surge P2 для быстрой зарядки, G1 для управления питанием и чипом D1, который служит независимым процессором изображения. За автономность телефона отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Redmi K70 Ultra будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ, а также 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ.

 Что касается оптики, то покупатель получает 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX906 в сочетании с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельную макрокамеру. На передней панели имеется 20-мегапиксельный сенсор для селфи и видеозвонков.

 Другие функции смартфона включают в себя два стереодинамика, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, поддержку двух SIM-карт, NFC и оболочку HyperOS на базе ОС Android.

 Redmi K70 Ultra будет доступен для покупки в нескольких цветовых вариантах: Ink Feather Black, Clear Snow White и Ice Blue. Ниже представлена стоимость смартфона в зависимости от конфигурации памяти:

12 ГБ / 256 ГБ — 2599 юаней (примерно 358 долларов США);

12 ГБ / 512 ГБ — 2899 юаней (примерно 399 долларов США);

16 ГБ / 512 ГБ — 3199 юаней (примерно 440 долларов США);

16 ГБ / 1 ТБ — 3599 юаней (примерно 495 долларов США).

 Существует также вариант с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ, который стоит 3999 юаней (около 550 долларов), но он предназначен для версии Redmi K70 Ultra Champion Edition. Это специальное издание, разработанное в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс Lamborghini.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #redmi k70 ultra #redmi k70 ultra champion edition
Источник: gizmochina.com
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