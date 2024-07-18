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HMD представила смартфон Skyline со сменными деталями ценой 500 долларов
Смартфон относится к моделям среднего уровня и позволяет пользователям самостоятельно менять не только аккумулятор, но и экран, крышку аккумулятора и даже порт USB

 Компания HMD, известная производством смартфонов под брендом Nokia, анонсировал модель Skyline как свой новейший Android-смартфон. HMD Skyline имеет дизайн, вызывающий ностальгию благодаря внешнему виду, вдохновленному Nokia N9. Он также обладает некоторыми интересными характеристиками.

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 В то время как предыдущие смартфоны под брендом HMD выпускались с характеристиками начального уровня, HMD Skyline обладает характеристиками, которые прочно ставят его в категорию среднего класса, причем некоторые из них даже недоступны на смартфонах премиум-класса. HMD Skyline, доступный в цветах Neon Pink и Twisted Black, оснащен 6,55-дюймовым дисплеем POLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+. Над дисплеем находится Gorilla Glass 3, максимальная яркость которого составляет 1000 нит.

 В отличие от HMD Pulse Pro, оснащенного чипсетом Unisoc T606, Skyline оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Покупатели получат возможность выбора между тремя конфигурациями памяти: 8 ОЗУ/128 ГБ, 8 ОЗУ/256 ГБ и 12 ОЗУ/256 ГБ, а также можно добавить карту памяти MicroSD объемом до 512 ГБ. Телефон также имеет сканер отпечатков пальцев сбоку, разблокировку лица и поддержку двух SIM-карт (Nano + eSIM).

 Камеры на бумаге тоже хороши. Основная задняя камера представляет собой сенсор на 108 МП с оптической стабилизацией изображения, а компанию ему составляют сверхширокоугольная камера на 13 МП и телеобъектив на 50 МП. Фронтальная камера получила сенсор на 50 Мп с автофокусом и отслеживанием движения глаз. Функции камеры включают захват OZO Spatial Audio, запись видео 4K, Tele Capture Fusion и 4-кратный зум.

 HMD Skyline получила сменный аккумулятор емкостью 4600 мАч, обеспечивающим до 48 часов работы. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт (Quick Charge 4.0 и Power Delivery 3.0), а также беспроводную зарядку Qi2 мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. К сожалению, покупателям придется приобретать зарядный блок отдельно, поскольку он не входит в комплект поставки.

 HMD Skyline будет работать на Android 14 из коробки и получит два обновления ОС и три года обновлений безопасности. Такой подход может разочаровать не только из-за его цены, но и потому, что конкуренты в лице Pixel 8a и OnePlus Nord 4, предлагают лучшую поддержку программного обеспечения. Первый получит 7 обновлений ОС и 7 лет обновлений безопасности, а OnePlus Nord 4 получит 4 обновления ОС и 6 лет обновлений безопасности. Программное обеспечение практически представляет собой "голую" версию системы, но HMD Global обещает, что скоро появится функция Digital Detox. Эта функция позволит блокировать уведомления в социальных сетях, пока пользователь сосредоточен на работе или учебе.

 Хотя HMD Skyline разочаровывает с точки зрения программной поддержки, он компенсирует это аппаратной поддержкой. Благодаря ремонтопригодности и сменному аккумулятору покупатели смогут легко приобрести у HMD экран, батарею, крышку аккумуляторного отсека и порт USB-C. Они также смогут легко исправить это самостоятельно. HMD Skyline будет стоить 399 фунтов стерлингов в Великобритании, 499 евро в Европе и 499 долларов в США.

#смартфоны #hmd global #hmd #snapdragon 7s gen 2 #hmd skyline
Источник: notebookcheck.net
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