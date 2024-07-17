С учетом курса валют стоимость процессора составляет около 300 долларов США

AMD разместила новый процессор Ryzen 5 9600X для предварительного заказа в своем канадском магазине Amazon. Официально он будет выпущен вместе с остальной частью серии Ryzen 9000 31 июля. Цена на Ryzen 5 9600X в настоящее время установлена на уровне 472,45 канадских долларов.

Цена в 472 канадских доллара по текущему обменному курсу эквивалентна 345 долларам США, хотя математические расчеты с учетом налогов, которые канадцы платят за компьютерные компоненты приближают потенциальную цену к 300 долларам США.

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Напомню, что сегодня Ryzen 5 7600X стоит 275 канадских долларов или 185 долларов США на Amazon, что соответствует коэффициенту масштабирования 1,486. Если использовать такой же коэффициент к модели Ryzen 5 9600X, то цена упадет до 318 долларов, что находится как раз между точным обменным курсом и расчетами.

Ориентировочная цена в 319 долларов США вызывает серьезные вопросы о Ryzen 5 9600X. Ryzen 5 7600X последнего поколения также был выпущен по цене 299 долларов. Эта цена была самым большим минусом для модели Ryzen 5 7600X, и сегодня официальная рекомендуемая розничная цена того же чипа составляет 229 долларов, но его можно приобрести всего за 185 долларов по различным акциям. Если цена Ryzen 5 9600X будет выше цены в 319 долларов, то потребителям будет трудно его продать, и, вероятно, компании придется снизить цену через какое-то время ближе к 200 долларам. Остается надеяться, что текущая канадская цена просто является завышенной либо заполнителем.

Традиционно чипы AMD Ryzen 5 очень привлекательны для массовых геймеров и энтузиастов ПК, предлагая отличную отдачу от вложенных средств после стабилизации цен. AMD Ryzen 5 9600X является шестиядерным, 12-поточным чипом на базе архитектуры Zen 5. Базовая тактовая частота чипа составляет 3,9 ГГц с возможностью повышения до 5,4 ГГц. Мощность процессора по умолчанию составляет 65 Вт с пиковым энергопотреблением до 88 Вт. Процессор имеет кэш-память объемом 38 МБ и поддерживает память до DDR5-5600.

На мероприятии Zen 5 Tech Day компания AMD продемонстрировала, что Ryzen 5 9600X превосходит процессор Intel Core i5-14600K на 22% в различных тестах производительности и на 11% в игровых приложениях, при пиковом энергопотреблении 88 Вт против 181 Вт у Intel. Это показывает высокую производительность младших процессоров AMD Zen 5 для настольных ПК, хотя, как всегда, к тестам от производителей процессоров нужно относиться с долей скептицизма.