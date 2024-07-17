На данный момент так обстоят дела согласно статистике PassMark

Долгожданная революция в сфере персональных компьютеров на базе искусственного интеллекта, похоже, стартовала не так бодро, как ожидалось. Процессоры Qualcomm Snapdragon X, рекламируемые как революционные изменения на рынке ПК с искусственным интеллектом, с момента их запуска изо всех сил пытались завоевать высокую популярность. Недавние данные PassMark, являющегося популярным программным обеспечением для сравнительного анализа, показывают, что на процессоры Snapdragon X приходится всего 0,3% заказов за последние 30 дней. Это резко контрастирует с долей в 99,7%, принадлежащей традиционным процессорам на архитектуре x86 от Intel и AMD, что поднимает вопросы о ближайшем будущем ПК на базе ARM. Неутешительная скорость внедрения происходит на фоне довольно смелых прогнозов лидеров отрасли. Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон прогнозировал, что процессоры на базе ARM могут занять до 50% рынка ПК с Windows к 2029 году. Точно так же генеральный директор ARM ожидал отхода от многолетнего доминирования x86.

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Однако оказывается, что эти ПК в первую очередь покупаются ради времени автономной работы, а не из-за возможностей искусственного интеллекта. Конечно, преждевременно объявлять проект Windows на Arm провальным. Рынок ПК с упором на искусственный интеллект все еще находится в зачаточном состоянии, и предстоящие ноутбуки среднего уровня с процессорами Snapdragon X Elite могут повысить темпы внедрения. Еще пройдет немало времени, прежде чем объем этих ПК достигнет миллионов единиц, поставляемых производителями x86. Настоящим испытанием станет запуск процессоров AMD Ryzen AI 300 и Intel Lunar Lake, что даст более четкое представление о том, как компьютеры на базе ARM сравниваются по производительности ИИ. По мере развития рынка ПК с ИИ компания Qualcomm сталкивается с растущим давлением. Ожидаемый выход NVIDIA на рынок и значительное улучшение производительности процессоров x86 следующего поколения от Intel и AMD представляют собой серьезную проблему. Ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для определения того, смогут ли процессоры Snapdragon X оправдать первоначальный ажиотаж и занять значительное место в экосистеме персональных компьютеров на базе ИИ.