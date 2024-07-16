Для доступа к новым функциям необходимо просто обновить приложение.

WhatsApp для Windows 11 и Windows 10 является одним из хорошо продуманных приложений в Microsoft Store. В отличие от многих приложений Microsoft, WhatsApp предлагает родной интерфейс без интеграции WebView или Edge и часто обновляется новыми функциями. В этом месяце WhatsApp для Windows был обновлен двумя функциями — закреплением сообщений и пользовательским интерфейсом Share.

Пользователи могут найти обновленное приложение WhatsApp в Microsoft Store. Если у них новая версия, то они сразу заметят повышение производительности. WhatsApp попытался решить проблему с задержкой анимации на ПК с процессорами Intel, но пользователи все равно могут столкнуться с проблемами производительности при запуске WhatsApp на мобильных устройствах при работе от батареи или без дискретного графического процессора.

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Что касается новых возможностей, то WhatsApp для настольных компьютеров догоняет мобильные версии благодаря поддержке пин-кода для сообщений. Как впервые было замечено порталом Windows Latest, теперь можно щелкнуть правой кнопкой мыши сообщения в WhatsApp и выбрать «закрепить», чтобы выделить важные сообщения в групповом или активном личном разговоре.

В тестах Windows Latest заметил, что для всех пользователей можно закрепить до трех сообщений, а также можно указать ограничение. Например, можно закрепить сообщения на 24 часа, семь дней или месяц.

WhatsApp уже несколько месяцев тестирует поддержку пин-сообщений. Эта функция впервые появилась на мобильных устройствах в марте, а к концу апреля стала доступна большему количеству людей. Теперь оно доступно для всех на рабочем столе.

Также стоит отметить, что можно закреплять сообщения в группе, но администраторы будут иметь больший контроль над тем, кто может закреплять сообщения. Администраторы группы могут отключить эту функцию на вкладке разрешений.

Помимо поддержки производительности и контактов, WhatsApp для Windows 11 также получает интеграцию с Windows Share.

Новая кнопка «Поделиться» появляется, когда пользователь щелкает правой кнопкой мыши по изображениям, видео или текстам. Если нажать кнопку «Поделиться», можно использовать пользовательский интерфейс в Windows 11, чтобы поделиться текстом или медиафайлами, выбранными в WhatsApp.

Можно отправить содержимое WhatsApp по электронной почте или на свой телефон или другие устройства с помощью пользовательского интерфейса Windows Share. Альтернативно можно просто скопировать выделенный текст в буфер обмена и синхронизировать его между своими устройствами.