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Производительность Radeon 890M достигает показателей GTX 1070
Новая интегрированная графика AMD показала отличные результаты производительности в Geekbench, сравнявшись с популярными дискретными картами, выпускавшимися несколько лет назад

 Появились дополнительные тесты Geekbench для нового флагманского процессора AMD и его интегрированной графики Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5. Согласно информации Benchleaks, новые оценки Geekbench Vulkan и OpenCL поставили новейший iGPU от AMD на тот же уровень производительности, что и дискретная видеокарта GTX 1070 от Nvidia восемь лет назад.

 Результаты производительности получены из двух отдельных тестов: один с использованием OpenGL, а другой с использованием API Vulkan. Оба использовали одну и ту же систему: ноутбук Asus ProArt P16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и встроенной графикой Radoen 890M.

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 Система набрала 42 932 балла по шкале OpenCL и 46 298 баллов по шкале Vulkan. Оценка OpenCL Radeon 890M опережает AMD Radeon RX 580, которая набрала 41 991 балл в Geekbench, и находится на одном уровне с Radeon RX 5500, набравшей 42 923 балла. Производительность также была близка к мобильной GTX 1650 TI и GTX 1070, которые набрали 44 708 и 45 011 баллов соответственно.

 Благодаря более современному дизайну и архитектуре RDNA 3.5 iGPU получает прирост производительности в тесте Vulkan. В этом тесте Radeon 890M находится на вершине производительности, сравнявшись с GTX 1070, набрав 46 299 баллов, и всего на один балл от неё отставая. Производительность также лучше, чем у GTX 1650 Ti.

 Стоит отметить, что результаты GTX 1070, вероятно, относятся к мобильной версии. Тем не менее впечатляет тот факт, что интегрированные графические процессоры теперь конкурируют с дискретными графическими процессорами, хотя и выпущенными несколько лет назад.

 Еще одним важным моментом является то, что Radeon 890M всего на 15% медленнее, чем GTX 1650 Super в базе данных Geekbench Vulkan, и быстрее, чем самый быстрый результат GTX 1650, который можно найти в той же базе данных. GTX 1650 занимает второе место по популярности графического процессора в базе данных Steam, а это означает, что Radeon 890M имеет производительность, аналогичную одному из самых популярных графических процессоров на рынке сегодня, по крайней мере, согласно базе данных Steam.

 Стоит однако напомнить, что всегда нужно относиться к результатам Geekbench с долей скептицизма. Эти результаты производительности не всегда отражает реальную игровую производительность. Придется дождаться сторонних обзоров Radeon 890M в реальных игровых тестах, чтобы сделать окончательный вывод о потенциале новой интегрированной графики AMD.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #gtx 1650 #gtx 1070 #gtx 1650 super #ryzen ai 9 hx 370 #radeon 890m
Источник: tomshardware.com
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Архитектура RDNA 3.5 обеспечивает рост производительности до 32% по сравнению с RDNA 3
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