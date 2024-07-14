Мощность блоков питания составляет 1000, 1200 и 1600 Вт по цене от 372 долларов

Один из крупнейших мировых производителей компьютерных комплектующих, компания ASUS представила свою новую серию блоков питания Raytheon третьего поколения на выставке BiliBiliWorld 2024. Эти блоки питания оснащены уникальными технологиями, включая двусторонний магнитный OLED-экран, который отображает энергопотребление в режиме реального времени. Естественно, серия следует современным тенденциям и обладоет полностью модульной конструкцией подключения кабелей. Серия будет доступна в вариантах мощностью 1000, 1200 и 1600 Вт по цене 2699, 3499 и 4599 юаней соответственно. Старшая модель линейки мощностью 1600 Вт может похвастаться поддержкой до трех видеокарт RTX 4090.

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В источниках питания используется технология MOSFET на основе нитрида галлия (GaN), которая обещает более высокую эффективность, более компактную конструкцию и более низкие рабочие температуры. Модель мощностью 1600 Вт особенно впечатляет, предлагая два интерфейса питания 12V-2x6, способных поддерживать до трех видеокарт RTX 4090.

Конечно, одной из самых интересных особенностей является OLED-экран, который можно прикрепить с помощью магнита к любой стороне источника питания для удобного просмотра данных об энергопотреблении системы. ASUS планирует выпустить в продажу серию блоков питания Raytheon в сентябре текущего года.